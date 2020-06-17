На Рівненщині діагностували вже близько 2,5 тисяч випадків коронавірусу



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В роботі Рівненської обласної лабораторії залишається 510 зразків на Covid-19

Дев’ять з 11 нових випадків захворювання на Covid-19 виявили в Рівному

У вівторок, 16 червня, у Рівненській області підтвердили 11 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його cловами, дев’ять з 11 нових випадків захворювання на Covid-19 виявили в Рівному, ще два в Рівненському районі. В роботі лабораторії залишається 510 зразків.

Наразі в Рівненській області підтверджено 2499 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 50 пацієнтів померли, 1379 подолали хворобу.

До слова, на Буковині різко зросла кількість нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.