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    Здоров'я

    На Рівненщині діагностували вже близько 2,5 тисяч випадків коронавірусу

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    В роботі Рівненської обласної лабораторії залишається 510 зразків на Covid-19 - На Рівненщині діагностували вже близько 2,5 тисяч випадків коронавірусу
    В роботі Рівненської обласної лабораторії залишається 510 зразків на Covid-19

    Дев’ять з 11 нових випадків захворювання на Covid-19 виявили в Рівному

    У вівторок, 16 червня, у Рівненській області підтвердили 11 нових випадків захворювання на коронавірус.

    Про це повідомив у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

    За його cловами, дев’ять з 11 нових випадків захворювання на Covid-19 виявили в Рівному, ще два в Рівненському районі. В роботі лабораторії залишається 510 зразків.

    Наразі в Рівненській області підтверджено 2499 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 50 пацієнтів померли, 1379 подолали хворобу.

    До слова, на Буковині різко зросла кількість нових випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    здоров'я медицина Рівненщина Рівне коронавірус
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