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    Здоров'я

    На Рівненщині від грипу помер чоловік

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    На Рівненщині від грипу помер чоловік

    Минулого тижня рівень захворюваності на грип у Рівненській області збільшився на 48%, захворіли 7,8 тис. осіб

    На Рівненщині 50-річний чоловік помер від грипу 23 січня. Про це повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

    Чоловік перебував на лікуванні в Рівненській обласній лікарні з 13 січня.

    Він був жителем Корецького району і захворів 8 січня.

    Це перший випадок смерті від грипу в цьому епідеміологічному сезоні у Рівненській області.

    Минулого тижня рівень захворюваності на грип у Рівненській області збільшився на 48%, захворіли 7,8 тис. осіб.

    Як повідомлялось, у Дніпрі від грипу помер дворічний хлопчик.

    Як повідомлялось, 11 людей померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року.

    Нині епідемії ще немає, втім кількість хворих постійно зростає. Разом з тим, щеплення від грипу зробили лише близько 1% українців.

    Як повідомляє Центр громадського здоров’я України, з 30 вересня по 22 січня госпіталізували 67 113 осіб (із них 78,7% – діти віком до 17 років). З початку епідсезону на грип перехворіло близько 6,2% населення.

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