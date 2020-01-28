В Україні з'являться тест-системи для пришвидчення діагностики коронавірусу



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Сьогодні у світі немає засобів для діагностики саме коронавірусу 2019-nCoV

В Україні з'являться тест-системи для пришвидчення діагностики коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі «Свобода слова» на ICTV.

За його словами, сьогодні у світі немає засобів для діагностики саме коронавірусу 2019-nCoV.

«Не зважаючи на те, що геном вже розшифровано, але засобів специфічної діагностики в принципі в світі не існує. Спочатку пацієнта діагностують на грип. Якщо підтвердження цього діагнозу немає, то проводиться діагностика на той тип коронавірусу, який присутній в Україні», - заявив Коваль.

Він зазначив, що діагностичні системи наразі наявні в кожній області України.

«Якщо ж і ці результати також будуть негативними, а самопочуття пацієнта не покращиться, то зразки відправлятимуть в одну з двох лабораторій Києва, де проводитиметься додаткове обстеження на всі наявні віруси. У випадку негативного результату і в цих лабораторіях зразок відправлять до лабораторії ВООЗ. Якщо і тут буде негативний результат, зразок відправляється до Німеччини. Це може зайняти до 5-ти днів. Але наприкінці цього тижня - початку наступного тижня в Україні будуть доступними тест-системи, які зроблять діагностування менш тривалим», - додав він.

Заступник міністра також розповів про випадок зі студентом зі Львова. Він приїхав до міста автобусом, а додому дістався на таксі, де і відчув симптоми подібні до грипу.

Після цього студент звернувся до лікарів, які виявили підозру на коронавірус.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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