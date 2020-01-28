В одеських школах введено карантин



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Міський штаб ТЕБ прийняв рішення про введення в одеських школах карантину з 28 січня

27 січня 2020 року, відбулося засідання штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міськради.

За підсумками засідання з метою запобігання поширенню ГРВІ та грипу в організованих дитячих колективах прийнято рішення про закриття шкіл на карантин на два тижні, починаючи з 28 січня. У минулі роки цей захід показав свою ефективність і дозволив уникнути поширення епідемій у місті.

У дитячих садках групи будуть закриватися, якщо кількість хворих дітей перевищить 20%.

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», за минулий тиждень рівень захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі збільшився на 28,8%, порівняно з попереднім тижнем. Всього за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 5618 одеситів, з яких 74% склали діти до 17-ти років.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі минулого тижня склав 565,3 і перевищив епідемічний поріг на 7,6%, що свідчить про середній рівень інтенсивності епідпроцесу. Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А H1N1 і вірусів негрипозної етіології.

За останні дні також реєструється зростання кількості звернень пацієнтів з ГРВІ та грипом до стаціонарів міських дитячих лікарень та інфекційної лікарні. Медики наголошують: у разі захворювання, особливо якщо захворіла дитина, обов'язково звернутися до лікаря або викликати невідкладну допомогу за телефонами: 15-50 (зі стаціонарного телефону) або 0-800-50-15-50.

У всіх дитячих міських поліклініках Одеси організовані прийоми чергових лікарів-педіатрів у суботу та неділю.