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    Здоров'я

    Нардепи погодили виділення коштів на страхування медиків у зв’язку з Covid-19

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    <p>На страхування медиків виділять кошти з держбюджету</p> - Нардепи погодили виділення коштів на страхування медиків у зв’язку з Covid-19

    На страхування медиків виділять кошти з держбюджету

    Комітет ВР погодив виділення коштів Мінсоцполітики та Мін’юсту

    Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення коштів держбюджету із фонду боротьби з Covid-19 та її наслідками для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників через коронавірус. Про це повідомила пресслужба  Верховної Ради України.

    «Члени Комітету ВР погодили виділення Міністерству соціальної політики коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова КМУ від 17 червня 2020 № 498)», — йдеться у повідомленні.

    Також було погоджено виділення Міністерству юстиції коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 та її наслідками для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби Covid-19. Обидва рішення були ухвалені керуючись частиною другою статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час онлайн-зустрічі з послами країн Великої сімки та послом делегації Євросоюзу в Україні заявив, що з початку квітня захворюваність на коронавірус серед медичних працівників в Україні скоротилася більш ніж удвічі.

    Верховна Рада бюджет медицина Максим Степанов страхування коронавірус
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