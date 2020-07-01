Нардепи погодили виділення коштів на страхування медиків у зв’язку з Covid-19



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На страхування медиків виділять кошти з держбюджету

Комітет ВР погодив виділення коштів Мінсоцполітики та Мін’юсту

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення коштів держбюджету із фонду боротьби з Covid-19 та її наслідками для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників через коронавірус. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

«Члени Комітету ВР погодили виділення Міністерству соціальної політики коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова КМУ від 17 червня 2020 № 498)», — йдеться у повідомленні.

Також було погоджено виділення Міністерству юстиції коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 та її наслідками для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби Covid-19. Обидва рішення були ухвалені керуючись частиною другою статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час онлайн-зустрічі з послами країн Великої сімки та послом делегації Євросоюзу в Україні заявив, що з початку квітня захворюваність на коронавірус серед медичних працівників в Україні скоротилася більш ніж удвічі.