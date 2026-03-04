Головна Київ Новини
Безплатне стентування судин серця у Києві: як отримати послугу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Обладнання у відділенні інтервенційної радіології «Київської міської клінічної лікарні № 7»
фото: фейсбук Департаменту охорони здоров’я м. Києва

Планове стентування – це ефективний спосіб зупинити хворобу до того, як вона призведе до критичних ускладнень

Із 2026 року в Україні планове стентування судин серця стало повністю безплатним для пацієнтів. Раніше за державний кошт цю процедуру проводили переважно в екстрених випадках (при інфарктах), проте тепер Програма медичних гарантій покриває і планові втручання при хронічній ішемічній хворобі серця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

У департаменті наголошують, що ішемічна хвороба серця лишається однією з найпоширеніших патологій. У 2025 році в Україні зареєстрували понад 36 тисяч випадків інфаркту міокарда. Планове стентування дозволяє відновити кровотік у судинах до того, як станеться критичне ускладнення чи інфаркт. Держава тепер повністю оплачує як роботу лікарів (через НСЗУ), так і самі високовартісні стенти останнього покоління. 

Як отримати допомогу безплатно?

Для цього пацієнту необхідно зробити три кроки:

  • Отримати направлення від свого лікуючого кардіолога.
  • Пройти необхідні обстеження для підтвердження показань.
  • Звернутися до одного з визначених медзакладів.

Де у Києві роблять планове стентування (адреси та телефони):

У столиці три провідні лікарні готові до повного забезпечення потреб мешканців:

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»

  • Адреса: м. Київ, Дарницький район, Харківське шосе, 121.
  • Контактні телефони: 098-645-07-39, 066-441-35-96.

КНП «Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва»

  • Адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1.
  • Контактний телефон: (044) 235-11-53.

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 7»

  • Адреса: м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 95.
  • Контактний телефон: (044) 333-91-04.

Нагадаємо, що для профілактики серцево-судинних захворювань в Україні з 1 січня 2026 року запрацювала національна програма «Скринінг здоров’я для людей 40+». Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням. 

Теги: Київ лікарня кияни здоров'я

