Безплатне стентування судин серця у Києві: як отримати послугу

Планове стентування – це ефективний спосіб зупинити хворобу до того, як вона призведе до критичних ускладнень

Із 2026 року в Україні планове стентування судин серця стало повністю безплатним для пацієнтів. Раніше за державний кошт цю процедуру проводили переважно в екстрених випадках (при інфарктах), проте тепер Програма медичних гарантій покриває і планові втручання при хронічній ішемічній хворобі серця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

У департаменті наголошують, що ішемічна хвороба серця лишається однією з найпоширеніших патологій. У 2025 році в Україні зареєстрували понад 36 тисяч випадків інфаркту міокарда. Планове стентування дозволяє відновити кровотік у судинах до того, як станеться критичне ускладнення чи інфаркт. Держава тепер повністю оплачує як роботу лікарів (через НСЗУ), так і самі високовартісні стенти останнього покоління.

Як отримати допомогу безплатно?

Для цього пацієнту необхідно зробити три кроки:

Отримати направлення від свого лікуючого кардіолога.

Пройти необхідні обстеження для підтвердження показань.

Звернутися до одного з визначених медзакладів.

Де у Києві роблять планове стентування (адреси та телефони):

У столиці три провідні лікарні готові до повного забезпечення потреб мешканців:

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1»

Адреса: м. Київ, Дарницький район, Харківське шосе, 121.

Контактні телефони: 098-645-07-39, 066-441-35-96.

КНП «Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва»

Адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1.

Контактний телефон: (044) 235-11-53.

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 7»

Адреса: м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 95.

Контактний телефон: (044) 333-91-04.

Нагадаємо, що для профілактики серцево-судинних захворювань в Україні з 1 січня 2026 року запрацювала національна програма «Скринінг здоров’я для людей 40+». Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням.