Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий кредит для України, вибухи в Луганську та Білгороді: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Новий кредит для України, вибухи в Луганську та Білгороді: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 27 лютого 2026 року

МВФ погодив новий кредит для України, росіяни атакували Новгород-Сіверський, Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану, в окупованому Луганську атаковано нафтобазу, Гілларі Клінтон дала свідчення Конгресу у справі Епштейна.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 лютого:

Міжнародний валютний фонд погодив новий кредит для України на $8,1 млрд

Рада директорів МВФ схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд доларів. Найближчим часом очікується перший транш – близько 1,5 млрд доларів, які спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. Нова програма визначена як «якірна» для всієї міжнародної допомоги.

Росіяни атакували Новгород-Сіверський

Зафіксовано щонайменше два влучання. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю місцевого центру зайнятості та продовольчий магазин. Крім того, зазнали ушкоджень житлові будинки поблизу, посічено фасади, вибито вікна та двері. Наразі відомо про поранених, однак їхню кількість і стан уточнюють.

Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану

Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану Кабулу, а також по провінціях Кандагар і Пактія. У Кабулі пролунали щонайменше три вибухи, однак точні місця влучань та інформація про можливі жертви наразі уточнюються. Удари сталися через кілька годин після того, як афганська сторона оголосила про початок операції проти Пакистану.

В окупованому Луганську атаковано нафтобазу

На тимчасово окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів. У мережі з’явилася інформація про «прильоти» в районі Алчевська Луганської області, зокрема в населеному пункті Лозівський, де, за повідомленнями, уражено місцеву електропідстанцію. Також повідомляється про атаку на нафтобазу в Луганську.

Гілларі Клінтон дала свідчення Конгресу

Гілларі Клінтон заявила, що не пам’ятає особистих зустрічей із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і не має відомостей про його злочинну діяльність. П У письмовій заяві вона наголосила, що ніколи не літала на його літаку, не відвідувала його острів, будинки чи офіси. 

Клінтон також звинуватила республіканців, які очолюють комітет, у спробі відвернути увагу від можливих зв’язків президента США Дональда Трампа з Епштейном.

У Білгороді після вибухів немає світла, тепла та води

Білгород опинився під обстрілом. За попередніми даними, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Зафіксовано перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплопостачанням.

Інші важливі новини:

  1. Уряд Чехії не підвищуватиме витрати на оборону
  2. Бельгія розгорне ППО в порту Антверпена через загрозу дронів
  3. Перша леді США вперше очолить засідання Ради Безпеки ООН 
Теги: росіяни перша леді Порту магазин фінансування Пакистан Гілларі Клінтон кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака РФ на українські міста: головне за ніч
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
3 лютого, 05:55
Президент Пакистану назвав інцидент «злочином проти людяності»
У столиці Пакистану стався теракт у мечеті: десятки загиблих
6 лютого, 20:38
Користувачі месенджера в Росії скаржаться на збої в роботі Telegram
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян приймає голів делегацій, що беруть участь у тристоронніх переговорах між США, Росією та Україною
Що змусило Росію сісти за стіл переговорів з Україною – версія The New York Times
31 сiчня, 21:37
РФ з липня 2025 року формує стратегічний резерв з нових рекрутів
РФ планує масштабний літній наступ в Україні: аналітики ISW назвали напрямки
7 лютого, 18:56
Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
8 лютого, 16:58
За затвердження рішення проголосували 72 депутати Київради
На ремонт електрощитових у столичних будинках виділено 200 млн грн: рішення Київради
10 лютого, 17:23
Клінтон був знайомий з Епштейном, однак заявляв, що ніколи не відвідував його приватний острів
Подружжя Клінтонів дасть свідчення у справі Епштейна: названо дату
Вчора, 08:22
Меланія Трамп наголосить на ролі освіти як інструменту просування толерантності та миру
Перша леді США вперше очолить засідання Ради Безпеки ООН
Сьогодні, 00:39

Події в Україні

Новий кредит для України, вибухи в Луганську та Білгороді: головне за ніч
Новий кредит для України, вибухи в Луганську та Білгороді: головне за ніч
Росіяни атакували Новгород-Сіверський: є поранені та руйнування
Росіяни атакували Новгород-Сіверський: є поранені та руйнування
В окупованому Луганську атаковано нафтобазу
В окупованому Луганську атаковано нафтобазу
Окупанти атакували Запорізький район: поранено підлітка
Окупанти атакували Запорізький район: поранено підлітка
Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу
Переговори у Женеві, репатріація тіл загиблих бійців. Головне за 26 лютого 2026
Переговори у Женеві, репатріація тіл загиблих бійців. Головне за 26 лютого 2026

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua