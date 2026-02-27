Новий кредит для України, вибухи в Луганську та Білгороді: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 27 лютого 2026 року

МВФ погодив новий кредит для України, росіяни атакували Новгород-Сіверський, Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану, в окупованому Луганську атаковано нафтобазу, Гілларі Клінтон дала свідчення Конгресу у справі Епштейна.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 лютого:

Міжнародний валютний фонд погодив новий кредит для України на $8,1 млрд

Рада директорів МВФ схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд доларів. Найближчим часом очікується перший транш – близько 1,5 млрд доларів, які спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. Нова програма визначена як «якірна» для всієї міжнародної допомоги.

Росіяни атакували Новгород-Сіверський

Зафіксовано щонайменше два влучання. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю місцевого центру зайнятості та продовольчий магазин. Крім того, зазнали ушкоджень житлові будинки поблизу, посічено фасади, вибито вікна та двері. Наразі відомо про поранених, однак їхню кількість і стан уточнюють.

Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану

Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану Кабулу, а також по провінціях Кандагар і Пактія. У Кабулі пролунали щонайменше три вибухи, однак точні місця влучань та інформація про можливі жертви наразі уточнюються. Удари сталися через кілька годин після того, як афганська сторона оголосила про початок операції проти Пакистану.

В окупованому Луганську атаковано нафтобазу

На тимчасово окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів. У мережі з’явилася інформація про «прильоти» в районі Алчевська Луганської області, зокрема в населеному пункті Лозівський, де, за повідомленнями, уражено місцеву електропідстанцію. Також повідомляється про атаку на нафтобазу в Луганську.

Гілларі Клінтон дала свідчення Конгресу

Гілларі Клінтон заявила, що не пам’ятає особистих зустрічей із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і не має відомостей про його злочинну діяльність. П У письмовій заяві вона наголосила, що ніколи не літала на його літаку, не відвідувала його острів, будинки чи офіси.

Клінтон також звинуватила республіканців, які очолюють комітет, у спробі відвернути увагу від можливих зв’язків президента США Дональда Трампа з Епштейном.

У Білгороді після вибухів немає світла, тепла та води

Білгород опинився під обстрілом. За попередніми даними, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Зафіксовано перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплопостачанням.

