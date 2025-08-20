Лікарні привласнили 240 млн грн із бюджету за надання фіктивних послуг: типові схеми

Аудиторами були встановлені випадки отримання коштів від НСЗУ за операції, за які платили пацієнти

Державна аудиторська служба України провела перевірки у медзакладах, які працюють за програмою медичних гарантій та мають договори з НСЗУ. Під час ревізій за 2023–2025 роки з’ясувалося, що окремі лікарні незаконно отримали з держбюджету 242,7 млн грн за послуги, які насправді не були надані повністю, повідомляє «Главком» з посиланням на Держаудитслужбу.

Як встановили ревізори, це стало можливим внаслідок недобросовісності посадових осіб цих медичних закладів.

У відомстві розповіли, що «схеми» для отримання виплат за програмою були типовими:

надання НСЗУ недостовірної інформації про наявність фахівців та медичного обладнання;

внесення до електронної системи охорони здоров’я неправдивих даних про надані медичні послуги;

внесення фіктивних відомостей про кількість наданих медичних послуг.

В Держаудитслужбі навели приклад, як одна з лікарень отримала 7,6 млн грн на надання послуг з реабілітаційної допомоги, водночас не маючи ані реабілітаційного відділення, ані достатньої кількості фахівців відповідного профілю. Інший лікувальний заклад через подання недостовірної інформації отримав від НСЗУ кошти в сумі 2,2 млн грн за надання послуг з лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, які фактично не надавалися через відсутність апаратів для проведення гемодіалізу та лікарів-нефрологів.

Під час однієї з ревізій виявлено факт отримання коштів у розмірі 2 млн грн від НСЗУ за хірургічні втручання, за які насправді пацієнти сплатили власним коштом на підставі укладених договорів про надання платних послуг. Також зафіксовано випадок, коли гроші від НСЗУ надійшли за проведені пластичні операції з покращення зовнішності, проведені молодим жінкам за їх бажанням. Такі послуги не підлягають оплаті за рахунок коштів державного бюджету.

Вжитими за результатами ревізій заходами заклади охорони здоров’я вже повернули до державного бюджету безпідставно одержані кошти на загальну суму 68,7 млн грн. Матеріали перевірок за фактами встановлених порушень передані до правоохоронних органів та поінформовано НСЗУ, якою і було здійснено оплату таких послуг.

Нагадаємо, на Тернопільщині троє лікарів з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис. грн, вимагаючи ці гроші за введення препарату. Внаслідок такого «лікування» постраждало 18 хворих, 15 з них втратили зір на одне око, 3 – на обидва.