Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін

Україна за чотири роки повномасштабної війни стала світовим лідером у застосуванні безпілотників на полі бою

Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів за фінансування свого ОПК

Україна веде переговори із країнами Перської затоки щодо використання свого досвіду протидії дронам в обмін на фінансування оборонної промисловості. Також Київ обговорює зі Сполученими Штатами можливість обміну технологіями безпілотників. Як інформує «Главком», про це повідомило Politico з посиланням на українських чиновників.

Як зауважило видання, обидва напрямки переговорів можуть дати Україні вкрай необхідну підтримку: фінансування в умовах, коли обіцяна Євросоюзом позика у 90 млрд євро через вето Угорщини заблокована, а також американські ракети для систем ППО Patriot, здатні збивати російські балістичні ракети.

Утім, як підтвердили Politico два українські високопосадовці, остаточної угоди за жодним із напрямків ще не досягнуто.

«Ми справді бачимо значний інтерес до українських контратакувальних безпілотників з боку дуже широкого кола країн, включаючи Сполучені Штати. Це зрозуміло: Україна створила унікальні, перевірені в боях рішення для виявлення, відстеження та протидії такому типу загрози в масштабах, у реальних умовах», – сказав представник українського оборонного підприємства на умовах анонімності.

Він додав, що будь-які рішення щодо експорту таких технологій потребують координації між урядами й повинні враховувати питання безпеки, експортного контролю та ширші стратегічні пріоритети.

Видання зауважує, що Україна, зіткнувшись з обмеженою допомогою з боку союзників, набула досвіду у збиванні безпілотників за допомогою зенітних гармат, кулеметів, дешевих ракет, безпілотників-перехоплювачів. Однак вона все ще покладається на своїх союзників, і особливо на США, у захисті від балістичних ракет.

Тим часом, йдеться у статті, США та країни Перської затоки масово витрачають ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, і це приголомшує Київ. Тож, пропонуючи свій досвід у сфері безпілотників проти загрози з боку Ірану, президент України Володимир Зеленський тепер може переконати Білий дім продати більше цієї зброї Україні.

Особа, близька до команди національної безпеки президента США Дональда Трампа, визнала, що Зеленський має «незначні короткострокові важелі впливу» на Сполучені Штати, і що це «розумний хід» для лідера, якому, на думку Трампа та його адміністрації, бракує значних важелів впливу у переговорах щодо припинення війни. Водночас співрозмовник зазначив, що Зеленському потрібно формулювати свої прохання обережно.

«Він хоче більше ракет для систем Patriot, тож, можливо, йому вдасться переконати США пришвидшити деякі запити», – додало джерело.

Нагадаємо, українські виробники безпілотників, які накопичили унікальний досвід у боротьбі з іранськими «шахедами», розглядають можливість масштабного експорту систем-перехоплювачів. Запити на постачання вже надійшли від США та країн Близького Сходу, де загострення конфлікту з Іраном створило гостру потребу в дешевих та ефективних засобах ППО.

Раніше повідомлялося, що масштабне військове протистояння з Іраном змусило адміністрацію Трампа кардинально переглянути свої відносини з європейськими союзниками. Як пишуть оглядачі Bloomberg, тепер Білий дім потребує підтримки Євросоюзу.

За даними видання, затяжна війна на Близькому Сході стала «холодним душем» для Дональда Трампа. Усвідомивши, що самотужки протистояти іранському режиму та забезпечувати безпеку глобальних торгових шляхів вкрай важко, президент Сполучених Штатів Америки почав шукати шляхи до відновлення союзу з Європою.