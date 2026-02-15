Боєприпаси для України під питанням: ключовий завод в Уельсі не відкрився

155-мм снаряди є «основою всіх армій у воєнний час», тому наявність достатніх запасів є критично важливою

Затримка ставить під сумнів оборонні плани країни

Новий завод у Гласкоуді, Уельс, який вважався критично важливим для збільшення виробництва боєприпасів у Великій Британії та постачання артилерійських снарядів в Україну, досі не працює. Хоча минуло вже понад шість місяців після запланованої дати запуску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Фабрика вибухових речовин у Гласкоуді мала забезпечити шістнадцятикратне збільшення потужностей виробництва артилерійських снарядів, поповнити зменшені запаси та збільшити постачання для України. Виробництво повинно було розпочатися влітку 2025 року, проте досі не стартувало.

Компанія BAE Systems, власник заводу та найбільший виробник озброєнь у Європі, підтвердила затримку. За її словами, причиною стало рішення у 2025 році під час будівництва подвоїти потужності заводу.

Міністри прагнуть значно збільшити можливості Великої Британії у виробництві вибухових речовин на місці, щоб зменшити залежність від інших країн. Раніше BAE імпортувала вибухівку RDX для артилерійських снарядів зі США та Франції.

Затримка у Гласкоуді стала серйозним ударом для планів забезпечення оборонних запасів. Експерт із оборони Френсіс Тьюза наголошує, що 155-мм снаряди є «основою всіх армій у воєнний час», тому наявність достатніх запасів є критично важливою.

Водночас уряд Великої Британії зволікає з військовими витратами.

«План інвестицій у оборону, очікуваний ще минулої осені, зазнав численних перенесень, а збройні сили країни стикаються з дефіцитом фінансування у 28 млрд фунтів (приблизно $35-36 млрд, – ред.) на найближчі чотири роки. Це вже призупинило контракти на програму винищувача нового покоління Tempest та на нові військові вертольоти, ставлячи під загрозу тисячі робочих місць у виробничих центрах», – ідеться у матеріалі.

За попередніми оцінками, BAE виробляла 3-5 тисяч 155-мм снарядів на рік, тому навіть обіцяне «шістнадцятикратне» збільшення дасть максимум 80 тисяч на рік. Для порівняння, найбільший виробник озброєнь Німеччини Rheinmetall відкрив минулого року новий завод, який дозволить виготовляти 1,1 млн снарядів до 2027 року.

«Щодо вибухових речовин, тих, що створюють ‘бах’ у наших системах озброєння, нам потрібно більше… Я хочу бачити більше виробництва боєприпасів у Великій Британії», – зазначив на початку лютого міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард.

Затримка запуску заводу у Гласкоуді ставить під сумнів можливість швидкого збільшення постачання боєприпасів до України та підкреслює необхідність термінового розвитку внутрішніх оборонних потужностей.

Нагадаємо, чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України, яка стала ключовим елементом підтримки ЗСУ, наразі відчуває гострий дефіцит коштів.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз на рівні послів погодив виділення €90 млрд допомоги для України. Європейський Парламент переважною більшістю голосів підтримав надання Україні масштабного кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років. Як передбачається, кошти будуть спрямовані на підтримку економіки та зміцнення обороноздатності країни.