Науковці знайшли простий спосіб покращити розумові здібності (дослідження)

Носіння маски для сну допомагає засвоювати нову інформацію та згадувати стару

Використання маски для сну покращує пам'ять та увагу. Ймовірно, це пов'язано з міцнішим сном без світлових подразників. Про це свідчать результати дослідження, які науковці представили у журналі Sleep.

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Якість сну дуже важлива для нашого здоров'я, тому вчені провели два експерименти, у яких брали участь 122 особи, які не мають шкідливих звичок та проблем зі здоров'ям.

На час експериментів добровольці відмовилися від алкоголю, кофеїну та денного сну. У першому тесті 89 піддослідних у віці від 18 до 35 років одягали маску для сну щоночі протягом тижня, потім ще сім днів лягали спати без неї. Під час експерименту учасники проходили тестування на асоціації пар слів, що допомагає згадати ті чи інші події.

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У другому експерименті 33 піддослідних того ж віку одягали маски та пристрої для вимірювання інтенсивності світла, а також активності мозку під час сну. Потім добровольці проходили ті самі тести на асоціації пар слів.

Маски для сну допомагають покращити розумові здібності

Обидва експерименти показали, що носіння маски допомагає засвоювати нову інформацію та згадувати стару. А ще вчені встановили, що між носінням маски та фазою повільного сну існує взаємозв'язок – ця фаза стає тривалішою. Період повільного сну, як показали попередні дослідження, відіграє роль у поліпшенні пам'яті.

На підставі анкет, заповнених учасниками, дослідники з'ясували, що носіння маски не впливало на тривалість сну, тому час, проведений уві сні, не міг впливати на результати експериментів.

До слова, раніше науковці назвали звичку, яка допоможе стати щасливими (дослідження).