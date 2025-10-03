Головна Скотч Шоу-біз
Данилко перервав тишу у свій день народження. Хто привітав творця Сердючки

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Композитор подякував всім, хто залишив йому приємні побажання
фото: Facebook/VerkaSerduchka.Official

Народний артист не став показувати залаштунки святкування та розповідати, чи було воно

2 жовтня композитору Андрію Данилку виповнилось 52 роки. До самого вечора творець Вєрки Сердючки та його близьке оточення нічого не публікували з приводу дня народження. Але згодом народний артист України потішив соцмережі креативним відео з архівних фотографій. «Главком» розкаже, хто зі знаменитостей привітав Данилка.

За допомогою штучного інтелекту та візуальних програм Андрій Данилко анімував дві архівні фотографії. На одній з них йому 6 років, на іншій 16. «Дуже дякую всім за привітання», – лаконічно написав народний артист. Відео Данилко доповнив композицією Pardonne-moi ce caprice d'enfant. Це одна з найвідоміших пісень французької співачки Мірей Матьє. Вона вийшла у 1970-х і швидко стала хітом, закріпивши за артисткою статус «нової Едіт Піаф». Композиція – лірична балада про щирі почуття та прохання про пробачення, виконана у властивій Матьє емоційній, драматичній манері.

До публікації відео Данилком лише декілька знаменитостей публічно привітали його з днем народження. Серед них була, зокрема, акторка театру та кіно Ольга Сумська. Саме її сторіз Андрій Данилко репостнув у своєму Instagram першою.

фото: Instagram/olgasumska

Після публікації креативного відео чимало знаменитостей привітали Данилка з 52-річчям як у своїх соцмережах, так і в коментарях.

  • «З днем народження, Міхалич! Люблю» , – телеведучий Андрій Бєдняков.
  • «З днем народження! Ти найкращий, обожнюю» , – дизайнер Андре Тан.
  • «З днем народження, легендарний» , – телеведуча Леся Нікітюк.
  • «Дякую за творчість! З Днем народження» , – співак Віталій Козловський.
фото: Instagram/polyakovamusic
фото: Instagram/goryansky1

Найкраща подруга Данилка, акторка Інна Білоконь, яка виступає на сцені в ролі мами Вєрки Сердючки не стала залишати публічних привітань для зіркового іменинника. А ось бізнес-партнер Данилка, продюсер Юрій Нікітін присвятив композитору зворушливу публікацію. Її він доповнив відео, створеному штучним інтелектом, на якому показаний Данилко в різні роки життя. Наприкінці він обіймається з Вєркою Сердючкою.

«Всі 30 років, як ми знайомі я надихаюся тобою, як особистістю та витворами твого мистецтва, як творця. Ти дуже щира людина, але про твою щирість знаю не тільки я. Люди відчувають її і дякують тоді за неї своєю увагою та любовʼю. Бажаю тобі, як креатору найпотужнішого творчого бренду в історії незалежної України, натхнення. Ти і сам вже давно легендарний бренд, а твоя творчість – промінь радості та любові, який допомагає українцям пережити ці непрості часи... Хай тобі щастить. Люблю тебе», – написав Юрій Нікітін.

Раніше «Главком» писав, що продюсер Юрій Нікітін назвав велику проблему Вєрки Сердючки та заговорив про її нові пісні.

