Найвідоміший вчитель фізики та інформатики пояснив, чому молодь досі слухає російські пісні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Руслан Циганков ділиться досвідом спілкування з підлітками
Фото: ukrainewow / Instagram

Руслан Циганков розповів, що підлітки не слухають російське як протест, а через звичку, і пояснив, як з ними правильно говорити про це

Найвідоміший вчитель фізики та інформатики в Україні Руслан Циганков розповів, чому українська молодь досі слухає російську музику та як із підлітками правильно говорити про це. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар вчителя у випуску авторського проєкту Раміни Есхакзай на YouTube-каналі Ramina.

Руслан Циганков, відомий вчитель фізики та інформатики, який здобув популярність у TikTok, пояснив, чому українська молодь досі слухає російські пісні. Він підкреслив, що це не протест, а звичка: «Це не протест. Коли ми з ними про це розмовляємо, вони навіть не знають, що сказати. Вони звикли до цієї музики. І я роблю зауваження, кажу: – Ну, пацани, ну який... (не буду називати гурт). Ну куди?»

Циганков розповів, що також слухав музику, але все це залишилось у минулому: «Я ж теж колись це слухав, я не ідеальний. Але ми про це розмовляємо. Після повномасштабного вторгнення я видалив усіх російських виконавців. Залишив лише окремі російськомовні пісні – «Бумбокс», «О. Tорвальд». Але все решта залишилось у минулому».

Вчитель наголосив, що важливо не просто забороняти, а пояснювати, чому це шкідливо: «Я не кажу «не можна», я пояснюю, чому це погано. Бо якщо дитині щось просто забороняти, у неї навпаки з’являється бажання зробити це ще більше. Треба з ними розмовляти, пояснювати, сперечатись, дискутувати. І тоді, коли вони починають тебе слухати, думати «чому» , то у них у мозку щось змінюється. З’являється розуміння: «Ага». Бо якщо просто сказати «так не можна», то дитина не зрозуміє, чому».

«З дітьми треба говорити як із дорослими. Я кажу: дивись, це погано, тому що росіяни щодня нас убивають. Вони слухають цю музику. А ці виконавці досі співають у Росії, платять там податки, а з тих податків потім ракети летять нам на голову», – додав вчитель.

Нагадаємо, що мовні активісти відзначили українські сайти «Клізмою» через наявність російськомовних версій. Вони вважають, що російська мова на сайтах непотрібна, адже більшість українців прекрасно розуміє українську. «Клізма» стала символічною відзнакою для тих, хто, на думку активістів, підтримує агресора, залишаючи російську версію онлайн.

В інтерв'ю «Главкому» ексдиректор мистецького каналу «Територія А» та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь досі слухає російську музику. За його словами, ринок музики в Росії більш конкурентний і швидше реагує на нові тренди, тоді як українські виконавці відстають. Це, на думку Бригинця, і пояснює популярність російських пісень серед української молоді, незважаючи на війну.

Мовознавець і письменниця Лариса Ніцой звернула увагу батьків на популярну пісню російської групи Ay Yola, яка останнім часом стала вірусною у TikTok серед української молоді. Вона нагадала, що прослуховування цієї пісні приносить прибуток російській армії, оскільки кошти від треку конвертуються у фінансування бойової техніки та авіабомб. Ніцой закликала батьків проводити виховну роботу з дітьми та пояснювати, чому безвідповідальне прослуховування російського контенту шкодить Україні.

