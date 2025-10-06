Єва Бушміна з «Віа Гри» розповіла про проблеми після повернення до України

Колишня підопічна продюсера Костянтина Меладзе назвала себе скандалісткою та революціонеркою

Співачка Єва Бушміна повернулась до України. Колишня учасниця гурту «Віа Гра» активно рекламує російськомовну композицію «Убей мою подругу» дівочого колективу, кавер на який вона записала. Втім артистку захейтили за це, а сама Єва розповіла про проблеми на Батьківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Бушміної.

Останні роки співачка живе у Франції і контент з України публікує нечасто. Втім, одночасно з релізом «Убей мою подругу» Бушміна приїхала спочатку до Одеси, а потім до Києва. В столиці вона усвідомила, що забула ключі від квартири.

Бушміній дорікають те, що під час трагедії в Одесі, коли внаслідок зливи загинули 10 осіб, вона публікувала розважальний контент в цьому місті. Про це Єва нібито вперше дізналась зі ЗМІ, які почали висвітлювати повернення співачки до України. Бушміна іронічно на це відреагувала.

За словами співачки, хтось спеціально намагається зірвати промокампанію хіта Костянтина Меладзе, який він свого часу написав для «Віа Гри». Це не перший випадок, коли композитор дозволяє виконувати композиції гурти ексучасницям. У відео оголена Бушміна приховує інтимні частини тіла за гітарою. Користувачі соцмереж почали надсилати скарги на такий контент. До цього Бушміна також поставилась іронічно.

Водночас співачка спілкується в столиці російською. В одному з закладів це обурило деяких відвідувачів. Втім це не зупинило Бушміну, і вона записала відео, в якому розповіла про інші проблеми після повернення до України. «В Києві жахливий холод, тому я одразу ж захворіла, розпещена одеським теплом. Тепер до кінця зими жодних сексі образів. «Ще з поганих новин – в мене видалили публікацію. Є відчуття, що хтось скаржиться», – підсумувала Бушміна.

Справжнє ім’я артистки – Яна Швець. Стала відомою завдяки Фабриці зірок, де її примітив Костянтин Меладзе. Виступала в «Віа Грі» з 2010 року до закриття проєкту у 2013 році. На той момент гурт був дуетом – Єва Бушміна та Альбіна Джанабаєва. Згодом Меладзе повністю оновив склад «Віа Гри».

Бушміна живе у Франції з одеським скульптором Денисом Грищуком, який працює під творчим ім’ям Grishigiano. У співачки є донька Едіта від попереднього шлюбу з Дмитром Лановим. Дівчинка певний час жила з мамою у Франції, однак згодом повернулася до України та нині проживає з батьком.

Щодо нової версії пісні «Убей мою подругу» гурту «Віа Гра», то свої лайки під відвертим російськомовним відео поставили і деякі представники українського шоу-бізнесу. серед них, зокрема, виконавці Wellboy, Diana Gloster, Луна, Мішель Андраде та ексучасниця гурту «НеАнгели» Вікторія Сміюха.

Раніше «Главком» писав, що екссолістка «Віа Гри» Надія Мейхер взяла прізвище чоловіка-росіянина.