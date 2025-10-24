Головна Київ Новини
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
4 березня 1990 року в Україні пройшли перші демократичні вибори
архівне фото

Олександр Мосіюк: «Печерськ був і є «червоний». Там жила партійна номенклатура – ветерани КПСС»

Печерський район столиці завжди підтримував недемократичні сили на виборах, оскільки там проживала партійна номенклатура, ветерани КПРС. Натомість, Голосіївський і Святошинський райони завжди підтримували демократичні сили, оскільки там переважала прогресивна молодь. Про це в інтерв'ю проєкту «Києве мій» розповів в. о. голови Київради (1990-1991) Олександр Мосіюк. Він поділився спогадами про перші демократичні вибори 1990 року та пояснив, яку роль відігравала явка виборців.

Результати виборів до Київради (105 округ), де переміг Табачник з перевагою у 11 голосів у 1990 році
Як приклад Мосіюк згадав обрання Дмитра Табачника до Київради у 1990 році, яке, на його думку, відбулося «завдяки голосам 11 киян». Мосіюк назвав Табачника «розумним російським шпигуном, агентом, шовіністом і українофобом» і підкреслив: «Якби той не потрапив тоді в Київраду, можливо, не виріс би так в політичній системі і на одного ворога держава мала б менше. Явка вирішувала і вирішує дуже багато». Тому екскерівник Київради переконаний, що треба докладати всіх зусиль, щоб заохотити молодь брати участь у виборах.

За словами Мосіюка, старші люди ходять на вибори регулярно, але молодь, яка виходить зараз на акції, Черновецькому (колишній мер Києва Леонід Черновецький будував свою передвиборчу кампанію до Київради на роздачі продуктових наборів для пенсіонерів та малозабезпечених, у які входила, зокрема, гречка,  – «Главком») за продуктовий набір не продалася б. На його думку, без молоді, яка переживає війну та має вибудувану українську ідентичність, держава не матиме демократичного майбутнього. Тому цю молодь треба втримати в країні, наголошує він. 

Роздача продуктових наборів від Черновецького
фото з відкритих джерел

Також він наголосив на необхідності змінити підходи до політичної роботи: «Класичні методи ведення кампаній – гречка, газети, борди – залишаються вже в історії. Поїзд пішов. Треба опановувати нейромережі, штучний інтелект і соцмережі, інстаграм та тікток, від яких молодь сходить з розуму».

Олександр Мосіюк також поділився спогадами про вибори до Київради 4 березня 1990 року, назвавши їх «найдемократичнішими виборами в історії України». За його словами, тоді діяла виключно мажоритарна система (280 депутатів), а для перемоги потрібна була підтримка не менше 50% голосів, тому вибори проходили у два тури.

Нагадаємо, у неділю, 26 жовтня, в Україні мали б відбутися місцеві вибори, але в умовах війни вони відтерміновані. Українці вперше обирали владу у демократичний спосіб 35 років тому. Це сталося за півтора року до проголошення незалежності України. Саме 1990-го одночасно відбувалися вибори до Верховної Ради і до Київради. 

Читайте також:

Теги: вибори бюджет гроші держава Печерськ молодь соцмережі

