Напівроздягнена Тіна Кароль у ліжку заговорила про вінчання

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Тіна Кароль має великий досвід роботи в кадрі
фото: Instagram/tina_karol

Співачка позувала у фото- та відеозйомці у відвертому образі

Виконавиця Тіна Кароль опублікувала фрагмент майбутньої композиції «Небесами». Майже одночасно артистка оприлюднила відео та фото, на яких позує в ліжку у білому купальнику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Кароль.

Фото та відео відзняла Ната Курган. Саме вона виступила режисеркою таких кліпів Кароль, як «Не святі», «Троянди» та «Стерва». В новій композиції «Небесами» Тіна Кароль співає: «Бо ми повінчані небесами. І хай бувають блискавки між нами».  Так артистка і підписала одну з публікацій. Чи звертається Кароль до свого чоловіка, продюсера Євгена Огіра (помер у 2013 році), співачка уточнювати не стала.

Пікантні фотографії, на яких видно, що Кароль без бюстгальтера, набрали тисячі лайків за лічені години. Увага більшості шанувальників Тіни прикуто, не тільки до майбутньої прем'єри пісні та кліпу, але й до напівоголеного спортивного тіла артистки.

  • Неймовірної краси жінка, я в шоці.
  • Ну як можна бути такою гарною? Крізь фото відчула емоцію, яку ви хотіли передати.
  • Дуже чекаємо премʼєру! Це новий хіт ! Мурахи по тілу. Ми відчули.
Нові фотографії Тіни Кароль наробили галасу в соцмережах
фото: Instagram/tina_karol

Зазначимо, що у 2008 році співачка вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. Того ж року в подружжя народився син Веніамін (в листопаді йому виповниться 17 років). Їхній шлюб вважали зразковим. Однак у 2013-му у віці 32 років Євген помер від онкології. Після трагедії в родини Кароль ніколи не бачили з іншими чоловіками. Хоча приписували артистці романтичні стосунки і з артистами, політиками та бізнесменами.

Тіна Кароль та Євген Огір
фото: Instagram/tina_karol

Раніше «Главком» писав, що Тіна Кароль випустила кліп, в якому позувала в еротичній білизні на мосту.

