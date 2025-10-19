У Росії заступник губернатора однієї з областей відлупцював у ресторані бізнесмена

Правоохоронців викликали очевидці бійки, після чого учасників бійки доправили до відділку

Заступник губернатора Вологодської області побився з 45-річним бізнесменом з Пскова – обидва перебували в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Baza.

Бійка між чиновником Іваном Іноземцевим і комерсантом Олександром Марським сталася в ресторані преміального петербурзького готелю «Palace Bridge Hotel» на Біржовому провулку близько шостої ранку. Правоохоронців викликали очевидці бійки, після чого обох доставили до відділку – в спецприміщення для затриманих. Їм інкримінували дрібне хуліганство і визначили ознаки сп'яніння.

👀Відео бійки за участю заступника губернатора Вологодської області у ресторані при петербурзькому готелі: Іван Іноземцев був у закладі разом із сином і дружиною і втрутився у бійку між двома іншими відвідувачами.



Заступник губернатора Вологодської області Іноземцев курує у своєму регіоні питання безпеки. Керівнику області Георгію Філімонову вже доповіли про інцидент з його підлеглим.

