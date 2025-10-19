У Росії заступник губернатора однієї з областей відлупцював у ресторані бізнесмена
Правоохоронців викликали очевидці бійки, після чого учасників бійки доправили до відділку
Заступник губернатора Вологодської області побився з 45-річним бізнесменом з Пскова – обидва перебували в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Baza.
Бійка між чиновником Іваном Іноземцевим і комерсантом Олександром Марським сталася в ресторані преміального петербурзького готелю «Palace Bridge Hotel» на Біржовому провулку близько шостої ранку. Правоохоронців викликали очевидці бійки, після чого обох доставили до відділку – в спецприміщення для затриманих. Їм інкримінували дрібне хуліганство і визначили ознаки сп'яніння.
Заступник губернатора Вологодської області Іноземцев курує у своєму регіоні питання безпеки. Керівнику області Георгію Філімонову вже доповіли про інцидент з його підлеглим.
Раніше російський чиновник пригрозив Німеччині війною через співпрацю з Україною.
Також соцмережі висміяли російського чиновника через вугільний макіяж. Губернатор Кемеровської області Ілля Середюк став зіркою соцмереж через свій «макіяж». Під час візиту до шахти «Южная» Середюк з'явився з помітно забрудненими вугіллям щоками, а місцеві жителі не втримались від обговорення.
