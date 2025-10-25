TikTok замість кохання. Світ накрила сексуальна рецесія

20-літні не цікавляться сексом?

Молоді люди значно спокійніше ставляться до сексу, ніж їхні батьки у юному віці. Такі тренди були зафіксовані ще у 2016 році. Тоді у журналі «Архіви сексуальної поведінки» були опубліковані неочікувані результати дослідження, проведеного спільно вченими з Університету Флориди Атлантик, Університету штату Сан-Дієго та Університету Віденер. Згідно з висновками науковців, американці віком від 20 до 30 років (тобто народжені у 1980-ті та 1990-ті) були менш схильні до безладних статевих зв’язків, ніж покоління їхніх батьків (тобто тих, хто народився у 1960-х і 1970-х роках). Згідно з дослідженням, кількість сексуально неактивних людей у ​​цій віковій групі на той момент (2016) подвоїлася за останні 30 років.

Два роки по тому видання The Atlantic дало цій тенденції робочу назву – «Сексуальна рецесія».

Видання запровадило термін «сексуальна рецесія» скріншот: The Atlantic

Отже, міленіали (люди 1980-х та початку 1990-х років народження) 10 років тому займалися сексом рідше за своїх батьків – і це за умов популярності Tinder – провідника у світ секстингу (побачень на одну ніч), доступу до порно у пару кліків та загалом зниження упередженого ставлення соціуму до великої кількості партнерів у «послужному списку».

Однак від такої відсутності зацікавленості сексом, яку показало ще одне наступне покоління – «зумерів» (народжених у 2000-ні) – у шоці навіть міленіали!

Мрійливі моногамні зумери

Нинішні 20-25-річні поводяться геть не так, як їхні батьки: вони менше п'ють, частіше мають проблеми із психічним здоров'ям і довше живуть з батьками. Крім того, комп'ютерні ігри та соціальні мережі стали своєрідним замінником фізичних стосунків.

В опитуванні 2022 року, проведеному Інститутом Кінсі при Університеті Індіани кожен четвертий дорослий представник покоління Z сказав, що не має сексуального досвіду. Вражаюче, але навіть популярність мастурбації серед підлітків знижується.

Деббі Гербенік, професорка сексуального та репродуктивного здоров'я в Школі громадського здоров'я, одна з авторок дослідження, не змогла назвати одну-єдину причину такої тенденції. «Існує кілька факторів цих змін у сексуальному самовираженні, і нам потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як ці зміни можуть бути пов’язані зі змінами у стосунках, щастям та загальним благополуччям», – сказала Гербенік.

У 2024 році Інститут Кінсі провів масштабніше дослідження. Науковці зібрали дані у понад 3310 користувачів застосунку для знайомств Feeld, які походили з 71 країни та були віком від 18 до 75 років. Опитування показало, що як покоління X (ті, хто народився у 1965-1980 роках), та і міленіали (1981-1996 роки народження) за останній місяць у середньому займалися сексом п’ять разів. Тим часом, як бебі-бумери (народжені між 1946-1964), так і зумери (народжені між 1997-2012 роками) дуже відстають: в середньому вони кохаються не частіше трьох разів на місяць.

«Покоління Z та бумери демонстрували майже однакову частоту статевих актів, що свідчить про те, що як наймолодші, так і найстарші найменше займаються сексом», – констатують дослідники.

Не менш парадоксальним був той факт, що, згідно з дослідженням, зумери, або як їх ще називають, покоління Z (люди, народжені у кінці 1990-х – початку 2000-х) майже вдвічі частіше прагнуть моногамних стосунків, ніж старші покоління. У фантазіях щодо саме таких стосунків зізналися аж 81% опитаних зумерів! Тренд на поліаморію, про яку фантазують 75% опитаних представників інших поколінь, не відгукується ніжним зумерам. Дослідники припускають, що ця старомодна тяга до справжнього і єдиного кохання пов'язана з тим, що багато зумерів досі не мали серйозних стосунків.

Саме так, серед підлітків скоротився не лише секс, а й кількість романтичних стосунків загалом – простіше кажучи, вони не формують пари, не зустрічаються. Опитування, проведене Центром досліджень американського життя у 2023 році, показало, що лише 54% чоловіків покоління Z були в романтичних стосунках бодай у якийсь момент підліткового віку. Це дуже контрастує з попередніми поколіннями, де підліткові побачення були дуже поширеними: 78%, наприклад, серед бебі-бумерів. 44% відсотки чоловіків покоління Z станом на день опитування взагалі не мали досвіду стосунків у підлітковому віці. Цей показник вдвічі більший, ніж серед старших чоловіків.

Опитування: Чи мали ви романтичні стосунки у підліткові роки? графіка: Центр досліджень американського життя

Опитувань, які засвідчують тенденцію зниження зацікавленості молоді не лише у сексі, а у й стосунках, чимало. У 2023 році вийшов огляд Pew Research, згідно з яким 60% чоловіків і 34% жінок у віці 18-29 років не мають пари, і 57% із них не шукають пари та не ходять на побачення.

У Японії, як виявило дослідження 2024 року, четверо з п'яти 15-18-річних хлопців-старшокласників ніколи не цілувалися, пише ВВС.

Зумери змінюють світ

Низька зацікавленість зумерів у сексі вже почала призводити до змін у сферах онлайн знайомств і навіть у кінематографі.

Так, через зумерів Tinder стрімко втрачає популярність: кількість завантажень додатка знизилася на 38% за останні п’ять років. Головна причина – репутація додатка як посередника «для одноразових зв’язків», а цього зумери не просто не люблять, а навіть побоюються. Компанія навіть запровадила у додаток кілька нових функцій: Double Date – подвійне побачення, тобто разом із парою друзів; College Mode – знайомства всередині різних університетів та навіть ШІ-тренер, який допомагає особливо нерішучим писати перші кілька повідомлень. Ці хитрощі не спрацювали: доходи Tinder продовжують падати.

Згідно з дослідженням 2023 року Каліфорнійського університету, сучасні підлітки хочуть менше сексу на телебаченні та у кіно. Університет опитав 1500 підлітків віком від 10 до 24 років і виявив, що більшість респондентів віком 13-24 років (51,5%) прагнуть більше контенту про дружбу та платонічні стосунки, а не про кохання і секс. 47,5% респондентів вказаного віку сказали, що секс насправді не потрібен для сюжету в більшості телешоу та фільмів. 44,3% вважають, що романтика надмірно використовується в ЗМІ.

«Молодь страждає від епідемії самотності та шукає взірець для себе в мистецтві, яке споживає. Підлітки хочуть історій, які відображають весь спектр стосунків», – Ялда Ульс.

А як в Україні?

В Україні досліджень щодо зацікавленості молоді у сексі за останні п’ять років не проводилося. Однак психологи підтверджують: більшість молодих українців дуже спокійно ставляться до сексу і у цьому питанні нікуди не поспішають. Кандидатка психологічних наук Марина Діденко у коментарі «Главкому» зазначила: велику роль у цьому питанні відіграє секс-просвіта. Підлітки можуть ставити будь-які запитання і отримати на них вичерпні відповіді. «Знижуються показники раннього сексу, бо зникає табуйованість теми», – зазначає експертка.

Основним фактором спокійного ставлення молоді до сексу Діденко вважає зміну формату спілкування: «Діти живуть у віртуальному світі: більше онлайн контактів, менше офлайн взаємодії – переписка, секстинг (англ. sexting, від sex +‎ texting) – пересилання особистих фотографій, повідомлень інтимного змісту за допомогою різних засобів зв'язку)».

«Погодьтеся, що набагато тривожніше піти на побачення, ніж погортати стрічку соцмережі»

Психіатр, сексолог Мирослава Дзісь фото: instagram.com/myroslavadzis_psy/

Детальніше про те, чи цікавляться сексом наші зумери, які живуть чотири роки в умовах повномасштабної війни, розповіла в бліц-інтерв’ю «Главкому» доктор філософії, лікар психіатр, сексолог Мирослава Дзісь.

Чи справедливо сказати, що для українських зумерів секс не настільки важливий, як був для їхніх однолітків попередніх поколінь?

Це правда, дослідження останніх років свідчать, що усі зумери (не лише українські) дійсно цікавляться менше сексом, менше цікавляться статевим життям, порівняно з міленіалами та іншими попередніми поколіннями. І згідно з соцопитуваннями, мастурбують вони рідше, що теж свідчить про меншу зацікавленість сексом. При тому, що еротичного контенту багато і він доступний – тоді як міленіалам треба було докласти зусиль, аби його отримати.

Чим ви пояснюєте таку незацікавленість сексом? Адже, врешті, розмноження – це інстинкт, та й гормони мали б спрацьовувати.

Зауважу: якщо ми говоримо про молодь, то це вже той вік, коли зацікавленість сексом не лише виникає, а й вже зазвичай реалізовується, оскільки сама цікавість, згідно з нормами перебігу психосексуального розвитку – це ранній підлітковий вік.

Щодо низької зацікавленості статевим життям: швидше за все, це пов’язано не лише з психосоціальними чинниками, а й із глобальними змінами у культурі, цифровій залежності, економічній невизначеності та зростанні ментальних розладів (депресія, тривога).

Статеве збудження формується з таких двох частин: посилення та гальмування. Тобто є чинники, які посилюють його, і є чинники, які гальмують і у кожної людини такі чинники будуть різними, до прикладу – одних збуджуватиме запах поту, а у інших викличе відразу. Чи людина буде мати зацікавлення чи ні, залежить від того, як вони поєднані і які з них матимуть більший вплив у конкретній ситуації. Іноді сексуальне збудження може підмінюватися іншими видами стимуляції. Навколо нас нині дуже багато збудливих – не в сексуальному сенсі – процесів, скажімо, цифровий контент, швидка зміна картинок, це часто легший спосіб отримати задоволення та стосунок, ніж реальний світ. У психотерапії це називається сублімація. Виходить, що зумери сублімують, вони «переключають» збудження. Простіше кажучи, замість того, щоб займатися сексом, гортають Instagram чи тік-ток. Втім, цифрові технології і справді відволікають від традиційних форм соціалізації, але не можуть повністю замінити потребу в інтимності.

Є дослідження, які свідчать, що рівень тестостерону («чоловічого» гормону) у сучасних молодих людей нижчий, ніж був у їхніх батьків. Зокрема, це пов'язано з малорухливим способом життя (тестостерон посилено виробляється під час фізичних завантажень), високим рівнем стресу (речовини, що виділяються під час стресу негативно впливають на рівень статевих гормонів), незадовільним харчуванням, екологічними чинниками тощо.

Так, зацікавленість сексом буде завжди, бо це справді інстинкт. Просто сучасні молоді люди можуть пізніше і менше ним цікавитися, але природньо вони будуть проходити всі стадії психосексуального розвитку.

Якщо говорити про секс із партнером, то треба акцентувати увагу на порушенні соціалізації у зумерів. Погляньте: спершу була пандемія, після неї одразу почалася повномасштабна війна. Усе це не сприяє спілкуванню, а статеві стосунки починаються з платонічних, тобто зі спілкування, з дружби, а тоді включається еротичний компонент і тільки після цього формується навичка статевого стосунку. І тут молоді люди не мають достатньо навичок спілкування.

Відповідно, не мають навичок сексуальної взаємодії. Отже, їм буде важче реалізовувати свій статевий потяг, ніж їхнім батькам у молодому віці. Іноді вони просто бояться і не вміють комунікувати між собою. Погодьтеся, що набагато тривожніше піти на побачення, ніж погортати стрічку соцмережі або зайти на якийсь сайт, де ти залишаєшся анонімним.

OnlyFans за рівнем капіталізації перевищує в багато разів усі соцмережі. Чи справедливо сказати, що нове покоління віддає перевагу онлайн сексу перед реальним: на OnlyFans або ж з одним постійним партнером у мережі?

Не можна сказати, що міленіали у юності були повністю позбавлені якогось еротичного досвіду чи спілкування на відстані: вони читали, дивилися відео, писали еротизовані листи, а пізніше вже були різні чати. Але справді зумери мають більше засобів до того віртуального спілкування. Добре, коли є різні способи спілкування, а цифрові платформи стали додатковим шляхом реалізації сексуальності, особливо для молоді. Проблема виникає тоді, коли віртуальна реальність стає єдиним способом спілкування та реалізації потягів. Зумерам важко саме налагоджувати стосунки. Той, хто цікавиться OnlyFans, той очевидно цікавиться сексом, але просто обирає простий спосіб реалізувати цей інтерес. Нікуди не треба йти, включив інтернет, заплатив за таке спілкування. І тебе ніхто не засуджує, і ніхто не вимагає від тебе якогось зворотного зв'язку у вигляді стосунків.

До того ж, у молоді нерідко на першому місці кар'єрні перспективи, вони зайняті самореалізацією. Якщо раніше молоді люди відкладали одруження, то нині вони схильні так само відкладати і статеве життя через кар’єрні та особистісні пріоритети.

Нині молодь дуже опікується власним здоров’ям – і ментальним, і психічним. Вони не соромляться звертатися до психотерапевтів, не вживають алкоголю, намагаються правильно харчуватися. Чи можна сказати, що відмова від сексу – це спосіб убезпечити себе як від, скажімо, венеричних хвороб, так і від психологічних травм?

Ні, я б так не сказала, це надто спрощене ствердження. Річ у тім, що зумери, якщо цікавляться цією темою, мають змогу отримати кращу психосексуальну освіту (на жаль, ще не на рівні держави). Така обізнаність не зменшує кількість статевих актів – вона зменшує кількість небажаних вагітностей та сексуальні ризики. Американські дослідники довели, що залякування підлітків страшними наслідками сексу та стимулювання відмови від нього не зменшують кількість небажаних вагітностей та захворювань що передаються статевим шляхом. Якщо ж через психосексуальну освіту спонукати до безпечних практик, а не до повної відмови, це дає набагато кращі результати щодо зменшення різноманітних ризиків. До того ж, усе, що заборонене, є цікавим. Для зумерів, які достатньо освічені у психосексуальному розумінні, секс часто не є чимось таємничим чи невідомим, а відтак – надзвичайно цікавим.

Загалом, відмова від сексу не може бути пояснена однобоко, адже вона може мати різні причини – медичні, психологічні, особисті та навіть соціальні чи релігійні.

Наталія Сокирчук, «Главком»