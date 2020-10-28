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    Здоров'я

    Новий антирекорд. За добу на Буковині майже 400 нових хворих на Covid-19

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    У Чернівецькій області всього виявили понад 20,5 тисяч випадків захворювання на коронавірус - Новий антирекорд. За добу на Буковині майже 400 нових хворих на Covid-19
    У Чернівецькій області всього виявили понад 20,5 тисяч випадків захворювання на коронавірус

    Лабораторія протягом доби опрацювала майже 1600 зразків – це найбільше з початку пандемії

    У вівторок, 27 жовтня, у Чернівецькій області вкотре зареєстрували рекорд добової захворюваності на коронавірус – 392 випадки. 

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Зазначається, що у вівторок нових заражень – 392, а чотири людини померли від вірусу. Лабораторія протягом доби опрацювала майже 1600 зразків – це найбільше з початку пандемії.

    Таким чином в області всього виявили понад 20,5 тисяч випадків захворювання, з яких 10179 одужали.

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    Як відомо, на Буковині через «червону» зону карантину скоротили роботу кафе і ресторанів.

    До слова, у понеділок, 26 жовтня, у Чернівецькій області зареєстрували 389 випадків захворювання на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      355601
    • Хворіють
      203675
    • Одужали
      145336
    • Померли
      6590

    Нагадаємо, в Україні за добу 26 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

    здоров'я медицина рекорд Чернівецька область коронавірус
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