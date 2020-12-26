Лукашенко не збирається вакцинуватися від коронавірусу путінською вакциною

Ну думку Олександра Лукашенка, «при нормальному способі життя» у людини є досить імунітету, щоб протистояти інфекції

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що відноситься до категорії скептиків

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не буде робити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал СТВ.

«Я вакцинуватися, щеплюватися не буду – моє рішення приватне. Приватне – не як президента. Імунітет вироблений, значить, буде легше», – зазначив він.

У той же час, за словами Лукашенка, в республіці навесні планується вакцинувати від коронавірусної інфекції майже 1,2 млн осіб.

«Може, і 2 мільйона – у залежності від того, як люди підуть на це», – додав він.

Лукашенко також сказав, що головним принципом майбутньої вакцинації в країні буде добровільність. При цьому в республіці почнуть робити щеплення російською вакциною, яку Мінськ планує закупити найближчим часом, а також виробляти на білоруських підприємствах.

Себе Лукашенко назвав «скептиком» На його думку, «при нормальному способі життя» у людини є досить імунітету, щоб протистояти інфекції.

Нагадаємо, Білорусь перша зареєструвала російську вакцину від Covid-19. У першу чергу препарат безкоштовно отримають білоруські медичні працівники, вчителі та працівники торгівлі і тих сфер, які контактують з великою кількістю людей.

До слова, соціальні мережі сміються з російської вакцини (фото).

Як повідомлялося раніше, розробники російської вакцини «Спутник V» переконані у її 95% ефективності.

При цьому у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.