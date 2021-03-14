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    На заводі Tesla в Каліфорнії 450 працівників заразилися Covid-19

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    На заводі Tesla в Каліфорнії 450 працівників заразилися Covid-19

    Про спалах захворювання на заводі було відомо відразу після відкриття підприємства

    На заводі Tesla в Каліфорнії стався спалах коронавірусу через відкриття підприємства у розпал пандемії.

    Про це пише The Washington Post.

    Коронавірусом заразилися близько 450 працівників компанії.

    Зазначається, що про спалах захворювання на заводі було відомо відразу після відкриття підприємства, хоча цифри не уточнювалися.

    Сайт PlainSite, що займається розкриттям інформації, отримав документ, з якого випливає, що з травня до грудня 2020 року на заводі було виявлено майже 450 випадків інфікування коронавірусом.

    Станом на ранок неділі, 14 березня, у світі зафіксували 120 053 914 випадків зараження коронавірусом.

    Підтверджено 2 659 806 смертей від Covid-19.

    Понад 96,5 мільйонів хворих вже вилікувалися. Продовжують боротися з хворобою — понад 20,8 мільйонів осіб.

    Лідерами за кількістю виявлених випадків інфікування Covid-19 залишаються США (30 043 662), Бразилія (11 439 250) та Індія (11 358 644).

    Теги: США Бразилія Tesla коронавірус
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