Карантинні вироки: на Одещині суд дав 30 годин громадських робіт п’яному чоловіку без маски



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Патрульні Ізмаїла склали два адмінпротоколи на правопорушника

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав винним мешканця Ізмаїла у порушенні правил карантину та розпиванні спиртних напоїв і призначив покарання у вигляді 30 годин громадських робіт.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 25 червня.

За матеріалами справи 1 травня близько 11 год. 45 хв. чоловік перебував у громадському місці, а саме на вул. Свято-Нікольська, 26 в Ізмаїлі Одеської області без засобів індивідуального захисту, чим порушив постанову Кабміну №211 від 11 березня 2020року. Також порушник мав ознаки алкогольного сп`яніння, чим ображав людську гідність і громадську мораль.

Суд викликав чоловіка тричі, але той жодного разу не з`явився, про час слухання справи сповіщався належним чином, причина неявки суду невідома.

Суд розглянув два протоколи про адміністративне правопорушення щодо мешканця Ізмаїла і віддав перевагу покаранню у вигляді громадських робіт, аніж штрафу на суму 17 тис. грн.

Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.

Як повідомляв «Главком», 30 червня Новодністровський міський суд Чернівецької області визнав коронавірусні обмеження Кабміну такими, що не відповідають Конституції.