У світі рекордна добова кількість хворих на Covid-19



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Добовий приріст нових випадків коронавірусу сягнув майже 300 тисяч

У п'ятницю, 31 липня, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала світовий антирекорд за кількістю нових випадків зараження Covid-19.

Впродовж доби наявність нового типу коронавірусу підтвердили у 292 527 хворих, повідомляє CNBC.

Найбільше, а саме 171 946, інфікованих виявили в Америці. На другому місці антирейтингу - Південно-Східна Азія, де за добу зафіксували 60 113 хворих на коронавірус. У трійці антилідерів також Європа із 25 241 новим зараженим.

Від початку пандемії у світі нову коронавірусну інфекцію підхопили понад 17 мільйонів людей. За даними ВООЗ, впродовж семи місяців недуга забрала щонайменше 668 910 життів.

Попри новий антирекорд в Організації впевнені, що пандемію все ще можна взяти на контроль. Людям рекомендують носити захисні маски, регулярно мити руки, дотримуватися дистанції та уникати людних місць.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що коронавірус настільки заразний, що він, ймовірно, ніколи не знищиться повністю.

Коронавірус в Україні

Всього 69884

Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).