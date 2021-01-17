У «Слузі народу» сказали, за скільки і коли українці зможуть зробити щеплення вакцинами від Covid-19

Курс імунізації від коронавірусу обійдеться в близько 1400 гривень

Вакцинація від коронавірусу в Україні буде безкоштовною, процедуру покриє держава. Але ті, хто хоче зробити щеплення швидше, аніж це передбачено переліком пріоритетності, матимуть змогу вакцинуватися власним коштом.

Проте це буде можливо не раніше другої половини 2021 року.

Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

За словами нардепки, під час наради обговорювалося питання можливої вакцинації власним коштом. Наразі, з її слів, йдеться про імовірну ціну 700 гривень за дозу вакцини. Оскільки їх потрібно дві, то курс імунізації обійдеться в близько 1400 гривень.

Втім наголосимо, що українці зможуть безкоштовно зробити щеплення від коронавірусу.

«Ми також запитували (міністра Степанова – ред.), чи буде робитися щеплення на комерційній основі. Є молоді люди, які можуть собі дозволити заплатити 700 гривень за щеплення, то це, очевидно, вже буде фізично доступно в другому півріччі», – сказала Кравчук.

Як повідомлялося, Україна вийшла на фінальну стадію переговорів про постачання вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, президент Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу допомогти Україні отримати Covid-вакцину.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.

Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року.

Степанов сподівається, що українці зможуть отримати щеплення у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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