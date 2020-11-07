Глава апарату Білого дому заразився коронавірусом
Медоуз не відразу дізнався, що заразився коронавірусом
Про це повідомляє Bloomberg.
Медоуз не відразу дізнався, що заразився коронавірусом.
Поки незрозуміло, коли Медоуз дізнався про те, що хворий. Також невідомо, чи є у нього які-небудь симптоми.
«Він повідомив про це найближчому колу радників після виборів у вівторок», - повідомило джерело видання.
Нагадаємо, що на початку жовтня головний радник з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус.
Крім того, 2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.