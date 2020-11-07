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    У світі

    Глава апарату Білого дому заразився коронавірусом

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    Глава апарату Білого дому заразився коронавірусом

    Медоуз не відразу дізнався, що заразився коронавірусом

    Глава адміністрації президента Дональда Трампа Марк Медоуз повідомив колегам, що у нього коронавірус. Випадків хвороби в Білому домі стає більше.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Медоуз не відразу дізнався, що заразився коронавірусом. 

    Поки незрозуміло, коли Медоуз дізнався про те, що хворий. Також невідомо, чи є у нього які-небудь симптоми.

    «Він повідомив про це найближчому колу радників після виборів у вівторок», - повідомило джерело видання.

    Нагадаємо, що на початку жовтня головний радник з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус.

    Крім того, 2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.

    США Дональд Трамп президент хвороби радник коронавірус
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