Глава апарату Білого дому заразився коронавірусом

Медоуз не відразу дізнався, що заразився коронавірусом

Глава адміністрації президента Дональда Трампа Марк Медоуз повідомив колегам, що у нього коронавірус. Випадків хвороби в Білому домі стає більше.

Про це повідомляє Bloomberg.

Медоуз не відразу дізнався, що заразився коронавірусом.

Поки незрозуміло, коли Медоуз дізнався про те, що хворий. Також невідомо, чи є у нього які-небудь симптоми.

«Він повідомив про це найближчому колу радників після виборів у вівторок», - повідомило джерело видання.

Нагадаємо, що на початку жовтня головний радник з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус.

Крім того, 2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.