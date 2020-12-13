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    У світі

    У США від коронавірусу помер відомий кантрі-музикант

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    <p>86-річний Чарлі Прайд включений до Зали слави кантрі</p> - У США від коронавірусу помер відомий кантрі-музикант

    86-річний Чарлі Прайд включений до Зали слави кантрі

    Фото: aarp

    В кінці листопада Чарлі Прайд був госпіталізований з коронавірусом

    Помер американський кантрі-музикант Чарлі Прайд.

    Про це повідомляється на сторінці музиканта в соціальній мережі Facebook.

    Прайд помер 12 грудня в Далласі у віці 86 років, причиною смерті стали ускладнення через Covid-19.

    В кінці листопада Прайд був госпіталізований з коронавірусом, незважаючи на зусилля лікарів, він не зміг перемогти інфекцію, йдеться в повідомленні в соцмережі.

    Чарлі Прайд народився 18 березня 1934 року в штаті Міссісіпі. Музикант дебютував в 1966 році, до 1989 року встиг випустити близько трьох десятків хітів, в тому числі Just Between You and Me, Is Anybody Goin 'to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin' і All I Have to Offer You Is Me.

    Чарлі Прайд включений до Зали слави кантрі.

    Зазначимо, напередодні пішов з життя український композитор пісні якого виконували Караченцев і Толкунова.

    Теги: США музика смерть коронавірус
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