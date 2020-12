У США від коронавірусу помер відомий кантрі-музикант

В кінці листопада Чарлі Прайд був госпіталізований з коронавірусом

Помер американський кантрі-музикант Чарлі Прайд.

Про це повідомляється на сторінці музиканта в соціальній мережі Facebook.

Прайд помер 12 грудня в Далласі у віці 86 років, причиною смерті стали ускладнення через Covid-19.

В кінці листопада Прайд був госпіталізований з коронавірусом, незважаючи на зусилля лікарів, він не зміг перемогти інфекцію, йдеться в повідомленні в соцмережі.

Чарлі Прайд народився 18 березня 1934 року в штаті Міссісіпі. Музикант дебютував в 1966 році, до 1989 року встиг випустити близько трьох десятків хітів, в тому числі Just Between You and Me, Is Anybody Goin 'to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin' і All I Have to Offer You Is Me.

Чарлі Прайд включений до Зали слави кантрі.

Зазначимо, напередодні пішов з життя український композитор пісні якого виконували Караченцев і Толкунова.