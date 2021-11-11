В Україні з’явився фейковий сайт про Covid-19: попередження МОЗ

В інтернеті з'являються портали зі схожими доменами, але вони не належать до офіційних державних ресурсів

Громадяни можуть отримати всю актуальну й правдиву інформацію про Covid-19 на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України. Усі інші портали зі схожими доменами не належать до офіційних державних ресурсів. Про це повідомили в пресцентрі МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що єдиним офіційним державним порталом, на якому можна знайти всю актуальну та достовірну інформацію про статистику захворюваності на Covid-19 є сайт https://covid19.gov.ua. Усі інші ресурси, серед яких і сайт зі схожим доменом https://covid19.com.ua, не є офіційним державним ресурсом, а тому Міністерство охорони здоров’я не відповідає за достовірність інформації, що розміщується на відповідних сайтах», – ідеться в повідомленні.

Перевірену інформацію можна знайти на таких сайтах, як-от:

До того ж можна скористатися офіційними сторінками МОЗ у соцмережах:

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