В Україні з’явився фейковий сайт про Covid-19: попередження МОЗ
В інтернеті з'являються портали зі схожими доменами, але вони не належать до офіційних державних ресурсів
Громадяни можуть отримати всю актуальну й правдиву інформацію про Covid-19 на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України. Усі інші портали зі схожими доменами не належать до офіційних державних ресурсів. Про це повідомили в пресцентрі МОЗ.
«Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що єдиним офіційним державним порталом, на якому можна знайти всю актуальну та достовірну інформацію про статистику захворюваності на Covid-19 є сайт https://covid19.gov.ua. Усі інші ресурси, серед яких і сайт зі схожим доменом https://covid19.com.ua, не є офіційним державним ресурсом, а тому Міністерство охорони здоров’я не відповідає за достовірність інформації, що розміщується на відповідних сайтах», – ідеться в повідомленні.
Перевірену інформацію можна знайти на таких сайтах, як-от:
- усе про вакцинацію;
- сайт МОЗ;
- сайт НСЗУ;
- сайт ЦГЗ.
До того ж можна скористатися офіційними сторінками МОЗ у соцмережах:
До слова, МОЗ нагадав покупцям підробних сертифікатів вакцинації про обтяжувальні обставини цього злочину.
Між іншим, Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу. 10 листопада в Україні зафіксовано понад 24,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 652 людини напередодні померли від коронавірусу.
До слова, суд постановив, що в Україні можна обмежувати свободу пересування під час карантину.
Додамо, що в Україні «жовтих» зон карантину тепер три. Закарпатська область перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий». У «червоній» зоні перебуває більша частина областей.