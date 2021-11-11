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    В Україні з’явився фейковий сайт про Covid-19: попередження МОЗ

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    МОЗ закликає українців користуватися офіційними ресурсами для отримання інформації про ковід&nbsp; - В Україні з’явився фейковий сайт про Covid-19: попередження МОЗ
    МОЗ закликає українців користуватися офіційними ресурсами для отримання інформації про ковід 
    скріншот із сайту МОЗ

    В інтернеті з'являються портали зі схожими доменами, але вони не належать до офіційних державних ресурсів

    Громадяни можуть отримати всю актуальну й правдиву інформацію про Covid-19 на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України. Усі інші портали зі схожими доменами не належать до офіційних державних ресурсів. Про це повідомили в пресцентрі МОЗ.

    «Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що єдиним офіційним державним порталом, на якому можна знайти всю актуальну та достовірну інформацію про статистику захворюваності на Covid-19 є сайт https://covid19.gov.ua. Усі інші ресурси, серед яких і сайт зі схожим доменом https://covid19.com.ua, не є офіційним державним ресурсом, а тому Міністерство охорони здоров’я не відповідає за достовірність інформації, що розміщується на відповідних сайтах», – ідеться в повідомленні.

    Перевірену інформацію можна знайти на таких сайтах, як-от:

    До того ж можна скористатися офіційними сторінками МОЗ у соцмережах:

    До слова, МОЗ нагадав покупцям підробних сертифікатів вакцинації про обтяжувальні обставини цього злочину.

    Між іншим, Україна перетнула позначку в 20 млн щеплень проти коронавірусу. 10 листопада в Україні зафіксовано понад 24,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 652 людини напередодні померли від коронавірусу.

    До слова, суд постановив, що в Україні можна обмежувати свободу пересування під час карантину.

    Додамо, що в Україні «жовтих» зон карантину тепер три. Закарпатська область перейшла з «помаранчевого» списку у «жовтий». У «червоній» зоні перебуває більша частина областей.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я інтернет соціальні мережі хвороби щеплення коронавірус
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    В Україні з’явився фейковий сайт про Covid-19: попередження МОЗ