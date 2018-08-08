Отруєння людей на весіллі у Волинській області спричинила сальмонела



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За результатами бактеріологічного обстеження, у хворих підтверджено діагноз сальмонельо

Причиною масового отруєння людей на весіллі у Волинській області стала сальмонела.

Про це повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

«За результатами бактеріологічного обстеження, у хворих підтверджено діагноз сальмонельоз. Перші хворі вже виписані з інфекційної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що фахівці провели бактеріологічне обстеження харчоблоку, продуктів харчування, питної води, а також працівників ресторанного закладу.

З'ясувалося, що в одній пробі виявлена сальмонела та бактерії групи кишкової палички на обладнанні на харчоблоці.

Станом на вівторок у лікарнях залишаються 10 осіб із 22 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що через отруєння на весіллі у готельно-ресторанному комплексі в Ківерцівському районі Волинської області до лікарні зверлулися 22 особи, з них троє дітей.

Нагадаємо, напередодні в готелі в Пустомитівському районі Львівської області отруїлися 27 людей, з яких один дорослий.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою в Києві зросла до 93.