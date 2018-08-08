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    Здоров'я

    Отруєння людей на весіллі у Волинській області спричинила сальмонела

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    Отруєння людей на весіллі у Волинській області спричинила сальмонела

    За результатами бактеріологічного обстеження, у хворих підтверджено діагноз сальмонельо

    Причиною масового отруєння людей на весіллі у Волинській області стала сальмонела.

    Про це повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. 

    «За результатами бактеріологічного обстеження, у хворих підтверджено діагноз сальмонельоз. Перші хворі вже виписані з інфекційної лікарні», - йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що фахівці провели бактеріологічне обстеження харчоблоку, продуктів харчування, питної води, а також працівників ресторанного закладу. 

    З'ясувалося, що в одній пробі виявлена сальмонела та бактерії групи кишкової палички на обладнанні на харчоблоці.

    Станом на вівторок у лікарнях залишаються 10 осіб із 22 постраждалих.

    Раніше повідомлялося, що через отруєння на весіллі у готельно-ресторанному комплексі в Ківерцівському районі Волинської області до лікарні зверлулися 22 особи, з них троє дітей.

    Нагадаємо, напередодні в готелі в Пустомитівському районі Львівської області отруїлися 27 людей, з яких один дорослий.

    Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок отруєння шаурмою в Києві зросла до 93.

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