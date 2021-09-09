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    Отруєння в Хмельницькому: кількість постраждалих школярів зросла до 84

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    10 дітей та один дорослий після отруєння в школі госпіталізували в стані середньої тяжкості - Отруєння в Хмельницькому: кількість постраждалих школярів зросла до 84
    10 дітей та один дорослий після отруєння в школі госпіталізували в стані середньої тяжкості
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Всього отруїлися школярі з 18 класів, всі хворі діти харчувалися в шкільній їдальні

    Кількість дітей, які отруїлися в школі в Хмельницькому, збільшилася до 84. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

    За даними центру, захворіли учні 1-4 класів, всього отруїлися школярі з 18 класів. Всі хворі діти харчувалися в шкільній їдальні.

    Основні клінічні прояви: багаторазова блювота, діарея, підвищення температури тіла від 37°C до 39°C. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт.

    У центрі повідомили, що 11 хворих осіб (10 дітей та один дорослий) госпіталізували в стані середньої тяжкості. У 74 осіб – легкий перебіг захворювання.

    Фахівці почали епідеміологічне розслідування. Обстежено 11 працівників харчоблоку, взяті 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об'єктів навколишнього середовища і п'ять зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження.

    8 вересня слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння дітей в одній зі шкіл міста. Ще напередодні повідомлялося про чотирьох постраждалих учнів.

    До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.

    Нагадаємо, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея та блювання.

    Теги: здоров'я діти отруєння їжа розслідування Хмельницький харчування учні школярі
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    Отруєння в Хмельницькому: кількість постраждалих школярів зросла до 84