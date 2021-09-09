Отруєння в Хмельницькому: кількість постраждалих школярів зросла до 84

10 дітей та один дорослий після отруєння в школі госпіталізували в стані середньої тяжкості

Всього отруїлися школярі з 18 класів, всі хворі діти харчувалися в шкільній їдальні

Кількість дітей, які отруїлися в школі в Хмельницькому, збільшилася до 84. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

За даними центру, захворіли учні 1-4 класів, всього отруїлися школярі з 18 класів. Всі хворі діти харчувалися в шкільній їдальні.

Основні клінічні прояви: багаторазова блювота, діарея, підвищення температури тіла від 37°C до 39°C. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт.

У центрі повідомили, що 11 хворих осіб (10 дітей та один дорослий) госпіталізували в стані середньої тяжкості. У 74 осіб – легкий перебіг захворювання.

Фахівці почали епідеміологічне розслідування. Обстежено 11 працівників харчоблоку, взяті 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об'єктів навколишнього середовища і п'ять зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження.

8 вересня слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння дітей в одній зі шкіл міста. Ще напередодні повідомлялося про чотирьох постраждалих учнів.

До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.

Нагадаємо, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея та блювання.