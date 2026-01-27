Головна Країна Здоров'я
Перша допомога при переохолодженні: лікарка пояснила, чого ні в якому разі не можна робити

Вікторія Яснопольська
Вікторія Яснопольська
Людину, яка сильно перемерзла, не можна змушувати активно рухатися
При наданні першої допомоги при переохолодженні важливо пам’ятати, що зігрівання має бути повільним і поступовим

Сильний мороз та холод в оселях українців через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури вкрай небезпечні критичним перехолодженням всього організму, що може привести до фатальних або довготривалих негативних наслідків для здоров’я. Тому саме перша допомога має дуже важливе значення. Адже більшість ускладнень виникає саме через неправильні, хоча і «інтуїтивні», спроби зігріти людину. Про заборонені дії під час надання допомоги людині, яка зазнала критичного переохолодження, «Главкому» розповіла сімейна лікарка, терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

Серед основних ознак сильного перехолодження фахівчиня назвала сильне тремтіння, бліду холодну шкіру, сонливість, млявість, порушення мовлення, сплутаність свідомості та нездатність виконувати прості дії (важко тримати предмети, порушення координації).

Табу на гарячу воду і алкоголь

За словами лікарки, під час надання першої допомоги при переохолодженні людину не можна різко зігрівати, тобто садити її в гарячу ванну, обливати гарячою водою або класти біля відкритого вогню.

«Різке розширення судин може спричинити різке падіння тиску, порушення серцевого ритму і зупинку серця. Це так званий «колапс після зігрівання», – пояснила терапевтка.

За її словами, намагаючись допомогти людині, що дуже перемерзла, ні в якому разу не можна давати їй «для зігріву» горілку, вино, настоянки. Тому що, попередила медикиня, алкоголь створює хибне відчуття тепла, розширює судини і, навпаки, прискорює втрату тепла, підвищуючи ризик тяжкого переохолодження і смерті.

Стоп активність

За словами Людмили Сердюк грамотна перша допомога при переохолодженні не передбачає:

  • активного розтирання шкіри;
  • використовування для цього снігу;
  • масаж кінцівок при сильному холоді.

Небезпека таких дій полягає в тому, що, за словами терапевтки, активне розтирання шкіри, яка на холоді стає дуже чутливою, може призвести до пошкодження тканин, різкого повернення холодної крові до серця, що може спровокувати аритмію.

Крім того, як пояснила лікарка, людину, яка сильно перемерзла, не можна змушувати активно рухатися: бігати або робити фізичні вправи «для зігрівання». 

«При вираженому переохолоджені фізичне навантаження може призвести до раптової серцевої зупинки через порушення ритму», – попередила Людмила Сердюк.

Гарячі напої можуть нашкодити

Лікарка також пояснила, чому непритомній або напівпритомній людині з критичним переохолодженням не можна давати гарячі напої. За словами медикині, це може призвести до опіків слизової, блювання і аспірації, погіршенню стану при порушеній свідомості.

За словами сімейної лікарки, не найкращою тактикою в допомозі при переохолодженні буде ігнорування симптомів в надії їх перечекати, мовляв, «саме мине».

Терапевтка попередила, що постраждалу людину ні в якому разі не можна залишати саму і відкладати звернення до медиків при погіршенні стану.

Небезпечними ознаками погіршення стану є:

  • сильна сонливість, апатія;
  • сплутаність свідомості, уповільнене дихання;
  • сильне тремтіння або його припинення.

У такому тяжкому стані не можна зігрівати окремо руки і ноги або класти грілки лише на кінцівки. Це, за словами медикині, може спричинити шоковий перерозподіл крові і ураження серця.

Отже, при наданні першої допомоги при переохолодженні важливо пам’ятати, що зігрівання має бути повільним і поступовим. У пріоритеті – тепло, сухість, спокій.

Стан середнього чи тяжкого перехолодження передбачає обов’язкову медичну допомогу, додала лікарка.

Нагадаємо, ожеледиця, яка наразі вкрила дороги і тротуари низки регіонів України, за словами експертів, різко підвищує ризик травмування. Лікар-травматолог Назар Слуцький дав читачам «Главкома» дієві поради, які реально врятують від переломів кінцівок та інших небезпечних ситуацій.

Також сімейна лікарка, терапевтка загальної практики Людмила Сердюк поділилася з читачами «Главкома» перевіреними порадами, які допоможуть зігрітися без опалення.

Нагадаємо, «Главком» розповів, як українці переживали люті зими в давнину.

