Названо російських хірургів, які могли випалити на тілі українського бранця «слава России»

Журналісти ідентифікували лікарню в Донецьку та ймовірних причетних медиків

Розслідування «Схем» встановило, що випалений напис «слава россии» та літера Z на тілі українського військовополоненого Андрія Переверзєва, найімовірніше, були зроблені під час операції в найбільшій лікарні окупованого Донецька (ДОКТМО), за участі російських хірургів із групи «Друзі медицини Донбасу», повідомляє «Главком».

Як Переверзєв потрапив у лікарню

Журналісти відтворили хронологію подій. У лютому 2024 року боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв був поранений на Покровському напрямку, потрапив у полон до угруповання «ДНР» і після утримання в підвалі був доставлений до медзакладу в окупованому Донецьку.

фото: Схеми

Основну операцію йому провели в «Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні» (ДОКТМО), яке після 2023 року носить назву «Республіканська клінічна лікарня ім. М. І. Калініна». Після реанімації Переверзєва перевели у проктологічне відділення на шостому поверсі восьмиповерхового корпусу – єдиного такого в місті, що дозволило журналістам точно ідентифікувати лікарню.

Коли з’явився напис

Напис на животі боєць помітив лише через кілька днів, коли зміг підняти голову. Він також чув, як медперсонал у іншій лікарні Донецька говорив, що операцію проводив «російський лікар».

фото: Схеми

Український медик, який нині допомагає Переверзєву позбутися шрамів, припускає, що напис зробили спеціальним медичним інструментом під час операції, найімовірніше: оперуючим абдомінальним хірургом, який працює з правого боку пацієнта.

Хто міг бути причетний

«Схеми» з’ясували, що з перших тижнів повномасштабного вторгнення в ДОКТМО регулярно працювала група російських лікарів «Друзі медицини Донбасу». Її ініціатор – московський хірург і депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії» Бадма Башанкаєв (перебуває під міжнародними санкціями).

фото: Схеми

Чому ключовою є дата 24 лютого 2024 року

Особливу увагу журналісти звернули на дату 24 лютого 2024 року – день, коли, ймовірно, відбулася операція Переверзєва. Саме цього дня Башанкаєв публікував фото та дописи про поїздку до Донецька разом із краснодарськими лікарями Андрієм Крячком і Юрієм Кузнєцовим.

фото: Схеми

Метадані відео Кузнєцова підтверджують його перебування в Донецьку 24 лютого. Також на світлинах видно військову евакуаційну машину УАЗ із позначкою «300» – саме на такій, за словами Переверзєва, його привезли до лікарні.

фото: Схеми

Дані про перетин кордону свідчать, що Андрій Крячко також заїхав на окуповану територію України 24 лютого 2024 року.

Що кажуть лікарі

Кузнєцов спершу заперечував, що був у ДОКТМО того дня, але згодом визнав доставку «гуманітарної допомоги», стверджуючи, що операцій вони не проводили. Башанкаєв і Крячко на запити журналістів не відповіли.

фото: Схеми

Місцеві медики ДОКТМО, з якими поспілкувалися «Схеми», офіційно заперечили свою обізнаність щодо напису, але одна з медсестер підтвердила, що в лікарні проводили зібрання з цього приводу і закликали персонал «не поширюватися», бо «медики – поза політикою».

Улітку 2025 року фото з випаленим на тілі Переверзєва написом «слава россии» та літерою Z облетіло світові медіа. Офіс Генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

ДОКТМО з 2014 року перебуває під контролем окупаційної адміністрації, там лікують російських військових і, за даними журналістів, також утримували поранених українських бранців. Після 2022 року лікарня стала майданчиком для регулярних візитів російських політиків і лікарів. Раніше військовий 79 окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв розповів, як над ним знущались окупанти після того, як на його тілі випалили «Слава Росії»