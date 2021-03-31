Влада Нью-Йорка легалізувала марихуану

За легалізацію марихуани виступають понад дві третини жителів США

Нью-Йорк стане 15 штатом США, де дозволено вживання марихуани в рекреаційних цілях

Обидві палати законодавчих зборів штату Нью-Йорк проголосували за законопроєкт, що легалізує марихуану в рекреаційних цілях. Про це повідомляє видання Axios.

Законопроєкт зніме судимість з тисяч жителів штату, засуджених за звинуваченнями, пов'язаними з вживанням канабісу.

Крім того, влада розраховує, що нова індустрія створить 30-60 тисяч нових робочих місць і поповнить казну на додаткові $350 млн щорічно.

Губернатор штату Ендрю Куомо вже пообіцяв підписати законопроєкт. Після цього Нью-Йорк стане 15 штатом США, де буде дозволено вживання марихуани в рекреаційних цілях.

У липні 2019 року в Нью-Йорку декриміналізували вживання марихуани, після чого зберігання невеликої кількості канабісу перестало вважатися кримінальним злочином.

У листопаді 2020 року повідомлялося, що за легалізацію марихуани виступають понад дві третини жителів США.

У кінці лютого 2021 року законодавці американського штату Вірджинія схвалили законопроєкт, який дозволяє вживання марихуани в розважальних цілях з 2024 року.

Нагадаємо, у грудні 2019 року доопрацьований законопроєкт про легалізацію медичного канабісу був готовий до реєстрації у Верховній Раді України, його підписали понад два десятки народних депутатів від різних фракцій. Однак процес реєстрації було зупинено головою парламентської більшості без пояснення причин.

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія публічно підтримав ідею врегулювання канабісу для потреб медицини і науки і виразив готовність зареєструвати відповідний законопроєкт, підготовлений групою народних депутатів.

Наприкінці червня 2020 року під Офісом президента активісти вимагали легалізувати медичний канабіс.

Глава МВС України Арсен Аваков вважає, що повна легалізація марихуани є дорогою до більш важких наркотиків.