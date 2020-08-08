В Збройних силах України за добу зареєстрували 21 хворого на коронавірус



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У закладах охорони здоров’я перебуває шість військовослужбовців

Загалом станом на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом, хворіє 301 особа

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 21 новий випадок захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

«За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебуває шість осіб (у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону один військовослужбовець, у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» три військовослужбовці та один працівник ЗСУ, у військовому госпіталі м.Рівне один військовослужбовець). Стан їх здоров’я задовільний.

У Медсилах уточнили, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 15 осіб (у Київській області три військовослужбовці, у Львівській п’ять військовослужбовців, у Харківській один працівник ЗСУ, у Рівненській два військовослужбовці, в Івано-Франківській один військовослужбовець та один працівник ЗСУ, у Житомирській два працівники ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 8 серпня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 301 особа.

Всього за час пандемії одужало 675 осіб, летальних випадків зареєстровано п’ять.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 789 осіб, у 143 військовослужбовців вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків більше, ніж учора (1 453).

Одужали – 600 (вчора 531), померли – 27 (вчора 33).

Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.

У Києві виявлено хворих 200 осіб (вчора 186). Також 88 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 94) і 154 – на Львівщині (вчора 152), 109 – на Рівненщині (вчора 100).

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

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Нагадаємо, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли – 33 пацієнти.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

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