Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 7 по 9 вересня 2025 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

7 вересня

У неділю, 7 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,6 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

8 вересня

У понеділок, 8 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

9 вересня

У вівторок, 9 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття магнітна буря стрес Сонце Планета Земля здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність
Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан
5 вересня, 04:31
Активність Сонця з 4 по 6 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
4 вересня, 08:25
Михайло Федоров анонсував нові послуги в Дії
У «Дії» з'являться шість сервісів, які скоро змінять життя кожного українця
27 серпня, 09:06
Білл Гейтс виділить $1 млн на премію
Приз у $1 млн за ідею: Білл Гейтс шукає ШІ, який допоможе вилікувати хворобу Альцгеймера
22 серпня, 13:00
В Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду
22 серпня, 04:47
Японці досягають результатів завдяки регулярному ходінню
Японська інтервальна ходьба стає новим фітнес-трендом у світі
19 серпня, 02:00
Чарльз вимушений зараз пересуватись із тростиною
«Знає, що кінець наближається». ЗМІ повідомили, що здоров'я короля Чарльза погіршилось
18 серпня, 12:36
Активність Сонця з 13 по 15 серпня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
16 серпня, 07:15
Першу чашку кави корисніше випивати в перші 2,5 години після пробудження
Найкращий час для кави і чаю: коли пити, щоб отримати максимальну користь
15 серпня, 04:02

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
Кліщовий енцефаліт: чи ризикують українці підхопити страшну хворобу у цьому сезоні
Кліщовий енцефаліт: чи ризикують українці підхопити страшну хворобу у цьому сезоні
Прогноз магнітних бур на 1-3 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-3 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 30-31 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 30-31 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
9630
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
9283
У Києві лунали вибухи
6625
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
4034
Двічі поранений і майже одружений. Історія бразильця, який воює за Україну

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua