Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан

Президент США Дональд Трамп днями вперше вийшов до преси після кількох днів мовчання, яке викликало численні чутки про його погане здоров'я та навіть смерть. У своєму виступі Трамп спростував заяви про своє критичне становище, назвавши їх «фейковими новинами», однак експертка з мови тіла Джуді Джеймс попередила що його стан все ще залишається під питанням, пише «Главком».

В Овальному кабінеті репортер поставив запитання про його нібито смерть, на що Трамп відповів, що «не чув про це» і назвав всі чутки божевільними.

Попри його впевненість на пресконференції, експертка з мови тіла Джеймс звернула увагу на низьку енергію Трампа та його незвичну поведінку під час виступу. Вона зазначила, що Трамп виглядав менш енергійним, ніж зазвичай, і його вираз обличчя був серйозним, а губи стиснуті.

Вона також відзначила, що, відповідаючи на запитання, Трамп спочатку зробив паузу, облизав губи, а потім відреагував словами про «фейкові новини», намагаючись приховати свої емоції.

«Цей виступ був дуже низьким, йому бракувало звичного для нього блиску та впевненості. Він намагався приховати своє занепокоєння комедійними жартами, однак його поза та погляд свідчили про можливу внутрішню тривогу», – додала Джеймс.

Як відомо, здоров'я Трампа стало головною темою обговорення після того, як у президента з'явилися великі синці на правій руці та набряки на щиколотках.

Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність – поширену хворобу серед людей старше 70 років, яка призводить до набряків на ногах і погіршує кровообіг.

Однак медичні експерти заявили, що хоча хронічна венозна недостатність є доброякісним станом, вона може бути дуже виснажливою і викликати додаткові проблеми зі здоров'ям у людей похилого віку, зокрема у Трампа, якому вже виповнилося 79 років.