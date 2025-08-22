Приз у $1 млн за ідею: Білл Гейтс шукає ШІ, який допоможе вилікувати хворобу Альцгеймера

Інструмент, створений переможцем конкурсу, буде безкоштовно доступний вченим у всьому світі

Засновник Microsoft Білл Гейтс профінансує конкурс вартістю $1 млн, щоб стимулювати використання штучного інтелекту для розробки інноваційних методів лікування хвороби Альцгеймера. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Премію Alzheimer's Insights AI буде присуджено команді, яка запропонує найоригінальніший спосіб програмування агентів на базі штучного інтелекту (ШІ), «здатних до самостійного планування, міркування та дії для прискорення проривних відкриттів на основі наявних даних про хворобу Альцгеймера».

Дослідники сподіваються, що ШІ зможе відкрити нові можливості, які могли бути втрачені, тому що дозволяє проаналізувати величезний масив розрізненої інформації про пацієнтів, зібраний за десятиліття досліджень найпоширенішого типу деменції.

За різними оцінками, на деменцію страждають близько 55 млн осіб, і прогнозується, що до 2050 року в міру старіння населення ця цифра потроїться.

Конкурс проводять на тлі зростаючої конкуренції в Кремнієвій долині у сфері розробки моделей ШІ, які можуть допомогти діагностувати медичні проблеми, розробляти нові ліки та лікувати дегенеративні захворювання та рак.

На початку серпня також стало відомо, що фонд Білла та Мелінди Гейтс до 2030 року направить $2,5 млрд на підтримку досліджень у сфері жіночого здоров'я.

До слова, засновник Microsoft Білл Гейтс оголосив про намір передати майже все своє особисте багатство протягом наступних 20 років.