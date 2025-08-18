Головна Скотч Життя
«Знає, що кінець наближається». ЗМІ повідомили, що здоров'я короля Чарльза погіршилось

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Чарльз вимушений зараз пересуватись із тростиною
фото: Mega

Radar: Король Чарльз «використовує віскі для знеболення», борючись із раком, якому програє

76-річний монарх Великої Британії Чарльз III пересувається за допомогою тростини і змушений вдаватися до алкоголю, щоб справлятися з болем на тлі боротьби з раком. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Radar.

Нещодавно на офіційній сторінці маєтку Сандрінгем у соцмережах з'явилися свіжі портрети короля, зроблені в Топіарі-Гарден. На фото Чарльз III має свіжий вигляд, але при цьому спирається на дерев'яну палицю.

За даними Radar Online, здоров'я короля суттєво погіршилося за останні місяці. Незважаючи на це, він намагається зберігати звичний ритм життя і продовжує приділяти увагу садівництву, якому завжди було віддано його серце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sandringham Estate (@sandringhamestate)

«Я роблю все, що можу», – каже король Чарльз, пересуваючись із тростиною по своєму маєтку в Норфолку.

Джерело видання стверджує: «Чарльзу 76 років, і зараз він дуже слабкий. Він знає, що кінець наближається».

«Тепер він пересувається з тростиною і п’є віскі, щоб заглушити біль і відчай», «Це сумний кінець для нього, але, як усім повторює, він намагається тримати себе в руках», «Король веде важку, програшну битву зі своєю хворобою, і він звертається до віскі, щоб впоратися з дискомфортом», – пише видання. 

Королівський інсайдер заявив: «Його здоров’я значно погіршилося за останні місяці. Тростина для ходьби – це більше, ніж традиційний аксесуар для королівського портрета – вона стала необхідністю».

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III нещодавно представив лімітовану серію колекційних сувенірів, зокрема плюшевих ведмедиків, що викликало значний інтерес у суспільстві. Хоча деякі ЗМІ назвали ці предмети «іграшками для дорослих», магазини, що їх продають, наголошують, що це колекційні вироби.

Теги: здоров'я Велика Британія рак король Король Чарльз III

