Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

УПЦ КП повідомила про стан здоров'я патріарха Філарета

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Патріарх Філарет подякував усім за молитви за його здоров’я
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

97-річного ієрарха було госпіталізовано минулого тижня

Стан здоров'я патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета останній час дещо покращився. Він перебуває під постійним наглядом лікарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Української православної церкви Київського патріархату.

Зазначається, що священнослужителі Володимирського патріаршого кафедрального собору протоієрей Борис Табачек та протоієрей Іоан Київський відвідали у лікарні патріарха, який проходить обстеження та лікування.

«Настоятель собору протоієрей Борис Табачек передав Його Святості щирі вітання і побажання скорішого одужання від духовенства та парафіян. Він зазначив, що вся повнота Української православної церкви Київського патріархату та громада Патріаршого собору зокрема, щоденно підносить посилені молитви за здоров’я святійшого патріарха Філарета та з надією очікує його повернення після одужання до своєї пастви», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє пресслужба, патріарх Філарет подякував усім, хто молиться за його здоров’я.

Нагадаємо, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я 97-річного ієрарха. Наразі Його Святість перебуває під постійним наглядом лікарів та отримує всю необхідну медичну допомогу в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Як відомо, 23 січня 2026 року патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя. «Главком» писав, що почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошує, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Теги: Філарет церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

УПЦ КП повідомила про стан здоров'я патріарха Філарета
Війна активізувала небезпечні інфекції в Україні: пояснення лікарки
Війна зістарила українців на 10-15 років – дослідження вчених Інституту геронтології
Прогноз магнітних бур на 15-16 березня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-14 березня: якою буде сонячна активність
Нацслужба здоров’я призупинила фінансування деяких медзакладів: причина
Новини

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua