УПЦ КП повідомила про стан здоров'я патріарха Філарета

Патріарх Філарет подякував усім за молитви за його здоров’я

97-річного ієрарха було госпіталізовано минулого тижня

Стан здоров'я патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета останній час дещо покращився. Він перебуває під постійним наглядом лікарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Української православної церкви Київського патріархату.

Зазначається, що священнослужителі Володимирського патріаршого кафедрального собору протоієрей Борис Табачек та протоієрей Іоан Київський відвідали у лікарні патріарха, який проходить обстеження та лікування.

«Настоятель собору протоієрей Борис Табачек передав Його Святості щирі вітання і побажання скорішого одужання від духовенства та парафіян. Він зазначив, що вся повнота Української православної церкви Київського патріархату та громада Патріаршого собору зокрема, щоденно підносить посилені молитви за здоров’я святійшого патріарха Філарета та з надією очікує його повернення після одужання до своєї пастви», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє пресслужба, патріарх Філарет подякував усім, хто молиться за його здоров’я.

Нагадаємо, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я 97-річного ієрарха. Наразі Його Святість перебуває під постійним наглядом лікарів та отримує всю необхідну медичну допомогу в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

Як відомо, 23 січня 2026 року патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя. «Главком» писав, що почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошує, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

