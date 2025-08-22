Головна Країна Наука та освіта
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду
В Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів
Уряд з 2026 року планує забезпечити безоплатним харчуванням у школі всіх дітей

В Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

В Україні триває підготовка до масштабного розширення програми безкоштовного гарячого харчування у школах. Уряд планує забезпечити якісним харчуванням усіх школярів з 1 по 11 клас.

Наразі безкоштовні обіди щодня отримують 1,5 млн учнів тільки початкових класів. Відповідне рішення анонсували перша леді Олена Зеленськана та прем'єр-міністерка України Юлія Свириденкощорічній освітній конференції «Серпнева-2025».

Перша леді наголосила, що вже модернізовано понад 1 000 харчоблоків, а понад 6 500 кухарів пройшли навчання спеціально створених кулінарних хабах для того, щоб відповідати сучасним підходам і з перегляду вашого здоров'я і їжі.

Прем'єр-міністерка Свириденко у свою чергу заявила, що з наступного року уряд планує запровадити безкоштовне харчування для всіх школярів країни. Для цього у держбюджеті шукатимуть додаткові ресурси.

Нагадаємо, уряд затвердив виділення державної субвенції розміром 2 млрд грн на харчування учнів початкових класів (1–4 класи). Передбачено, що всі учні початкових класів (1–4 класи) будуть безоплатно харчуватися незалежно від того, чи належать вони до пільгової категорії, чи ні.

До слова, 1 січня встановлено нову вартість харчування дітей в закладах дошкільної освіти, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.

Теги: харчування Олена Зеленська Юлія Свириденко школа школярі їжа

