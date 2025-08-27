У «Дії» з'являться шість сервісів, які скоро змінять життя кожного українця

Нині міністерство працює над тим, щоб люди могли замовити в «Дії» витяг про несудимість з апостилем з доставкою

Невдовзі на порталі «Дія» запрацюють шість нових сервісів. Серед них е-Нотаріат, Шлях пораненого та Базова соціальна допомога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр–міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

«Зараз працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України», - розповів він.

За словами міністра, найближчим часом у Дії з’являться:

АІ-асистент на порталі Дія , який надаватиме державні послуги. Перший сервіс – довідка про доходи, а згодом можна буде отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит;

– уже розпочинається бета-тест цього сервісу. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки – через «Дію» без паперової бюрократії; витяг про несудимість з апостилем. Разом з МВС міністерство працює над тим, щоб люди могли замовити в «Дії» документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві, а новий сервіс виправить цю незручність.

Нагадаємо, в «Дії» можна отримати фінансову підтримку на підготовку до школи в межах державної допомоги «Пакунок школяра». Для цього потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП).