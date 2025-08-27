Головна Країна Суспільство
У «Дії» з'являться шість сервісів, які скоро змінять життя кожного українця

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
У «Дії» з'являться шість сервісів, які скоро змінять життя кожного українця
Михайло Федоров анонсував нові послуги в Дії
фото: Цензор.нет

Нині міністерство працює над тим, щоб люди могли замовити в «Дії» витяг про несудимість з апостилем з доставкою

Невдовзі на порталі «Дія» запрацюють шість нових сервісів. Серед них е-Нотаріат, Шлях пораненого та Базова соціальна допомога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр–міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

«Зараз працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України», - розповів він.

За словами міністра, найближчим часом у Дії з’являться:

  • АІ-асистент на порталі Дія, який надаватиме державні послуги. Перший сервіс – довідка про доходи, а згодом можна буде отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит;
  • е-Нотаріат. Українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Михайло Федоров зазначив, що це про якість, зниження ціни та інші переваги онлайн-сервісів;
  • еАкциз. За словами міністра, лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн. Буде проведена цифрова трансформація сфери й паперова акцизна марка заміниться електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку.
  • Шлях пораненого. Очільник міністерства зазначив, що незабаром у «Дії» зʼявиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин – Шлях пораненого. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична, без черг, збору документів та походів у різні установи;
  • Базова соціальна допомога – уже розпочинається бета-тест цього сервісу. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки – через «Дію» без паперової бюрократії;
  • витяг про несудимість з апостилем. Разом з МВС міністерство працює над тим, щоб люди могли замовити в «Дії» документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві, а новий сервіс виправить цю незручність.

Нагадаємо, в «Дії» можна отримати фінансову підтримку на підготовку до школи в межах державної допомоги «Пакунок школяра». Для цього потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП). 

Теги: соцвиплати алкоголь українці Україна послуги нотаріат Дія

