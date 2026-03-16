Вчені з’ясували, хто більше піддається старінню через стрес – чоловіки чи жінки

Доктор наук: «Старші люди більш стресостійкі, ніж молодь»

Повномасштабна війна по-різному позначилася на здоров’ї українців залежно від їхньої статі та віку. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла завідувачка відділу фармакотерапії вік-залежних захворювань цього інституту, доктор медичних наук Валентина Чижова.

Як зазначила Валентина Чижова, чоловіки загалом частіше страждають від серцево-судинних хвороб. Це обумовлено менш ефективними, порівняно з жінками, ендокринними захисними механізмами, а також способом життя. Дослідження, проведене у Бишівській громаді, показало суттєву різницю у темпах одужання:

80% жінок відновлюються вже через два тижні спеціальної терапії. Чоловіки за аналогічний період демонструють лише слабку тенденцію до відновлення, потребуючи значно більше часу.

За словами дослідниці, люди віком 60-70 років виявилися більш стресостійкими за молодь. У людей середнього віку різниця між паспортним та біологічним віком («дельта») становить близько 10 років, тоді як у літніх – лише 5 років.

«Суто психологічно це можна пояснити тим, що вони мають великий життєвий досвід, раніше вже пережили стреси... і відпрацювали певний алгоритм дій», – підкреслила науковиця.

Найбільш схильною до депресії виявилася категорія 40-50 років. Поєднання природної гормональної перебудови та постійного стресу призводить до того, що ця група населення старіє найшвидше.

Вчені Інституту геронтології також встановили чіткий зв'язок між ознаками посттравматичного стресового розладу та передчасним старінням у жінок: при наявності симптомів ПТСР біологічний вік перевищує паспортний на 8,9 року. Без ознак розладу ця різниця складає лише 4,46 року.



Валентина Чижова зауважила, що вибір Бишева для дослідження був значною мірою випадковим і залежав від гранту. Попри високий науковий потенціал та необхідність масштабних досліджень у прифронтових зонах (наприклад, на Херсонщині чи в Ізюмі), робота інституту ускладнюється хронічним недофінансуванням.

Також Валентина Чижова розповіла, що війна прискорила старіння українців: у багатьох людей біологічний вік перевищує паспортний на 10-15 років. Таких висновків дійшли науковці Інституту геронтології імені Дмитра Чеботарьова НАНМ України після низки досліджень, проведених під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, чотири роки повномасштабного вторгнення не лише змінили лінію фронту, а й докорінно перекроїли соціальну мапу України. Поєднання масової еміграції, болючих втрат на полі бою та стрімкого падіння народжуваності поставило державу перед найскладнішим викликом за всю історію незалежності. Нині Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у світі, де боротьба за людей стає не менш важливою, ніж боротьба за території.