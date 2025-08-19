Японська інтервальна ходьба стає новим фітнес-трендом у світі

Суть методики полягає в чергуванні трьох хвилин ходьби у швидкому темпі (на межі бігу) і трьох хвилин у повільному темпі, що повторюється протягом 30 хвилин

Новий фітнес-тренд, відомий як «японська інтервальна ходьба» (Japanese interval walking), набирає популярності в усьому світі. Цей простий метод, що не вимагає спеціального обладнання чи високих фізичних навантажень, може значно покращити здоров'я та загальне самопочуття, запевняють експерти. Про це пише «Главком» із посиланням на Guardian.

Методику розробили японські вчені з Університету Шінсю під керівництвом професора Хіроші Носе. Її суть полягає в чергуванні трьох хвилин ходьби у швидкому темпі (на межі бігу) і трьох хвилин у повільному темпі, що повторюється протягом 30 хвилин. Рекомендується виконувати таку вправу щонайменше чотири рази на тиждень.

«Темп швидкої ходьби зазвичай достатньо швидкий, щоб ви не могли говорити довгими реченнями», – сказав доктор Крістіан Карстофт, доцент Копенгагенського університету, який вивчав цей метод. «А потім повільні інтервали настільки повільні, що ви можете відновитися». Він додав, що людям часто буває важко ходити достатньо повільно протягом цих інтервалів.

Карстофт додав, що цей підхід особливо підходить для людей, схильних до травм під час бігу, оскільки ходьба менше навантажує суглоби, або для людей середнього чи старшого віку, які не займаються регулярними тренуваннями. Людям, які вже мають добру фізичну форму, за його словами, потрібно буде бігати підтюпцем або займатися спортом з інтервалами, щоб відчути подібний ефект.

Хоча високоінтенсивна інтервальна ходьба лише нещодавно стала популярною в TikTok, і ентузіасти діляться відео, на яких вони енергійно крокують міськими парками, ця ідея існує вже понад 20 років, коли вчені в Японії почали вивчати її у людей середнього та старшого віку.

Згідно з одним японським дослідженням, яке включало аналіз даних 139 здорових учасників із середнім віком 63 роки, люди, які займалися високоінтенсивною інтервальною ходьбою чотири або більше днів на тиждень протягом п'яти місяців, збільшили свою пікову аеробну здатність, що свідчить про покращення фізичної форми. Більше того, ці покращення були більшими, ніж у учасників, які займалися безперервною ходьбою помірної інтенсивності або не виконували жодних тренувань з ходьби.

Окрім позитивного впливу на серцево-судинну систему, нещодавнє дослідження, що охопило понад 240 учасників, показало:

Збільшення сили м'язів ніг та витривалості.

Поліпшення обміну речовин та зниження ризику діабету 2-го типу.

Поліпшення психологічного стану та загального настрою.

До слова, рак більше не є смертним вироком, через пів століття виживання після нього збільшиться вчетверо. Про це заявив провідний лікар Національної служби охорони здоров'я Великої Британії професор Стівен Поуїс.