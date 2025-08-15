Головна Скотч Здоров'я
Найкращий час для кави і чаю: коли пити, щоб отримати максимальну користь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Першу чашку кави корисніше випивати в перші 2,5 години після пробудження
фото: іStock

Кофеїн може бути корисним способом підтримання позитивного настрою протягом дня

Кофеїн здатний підвищувати настрій, особливо у перші 2,5 години після пробудження. Такого висновку дійшли німецькі дослідники. Результати роботи опубліковані у журналі Scientific Reports (SciRep), пише «Главком».

Вчені проаналізували дані двох масштабних досліджень за участю понад 230 молодих людей. Протягом кількох тижнів учасники кілька разів на день фіксували, чи вживали напої з кофеїном в останні півтори години. Також випробувані оцінювали свій емоційний стан у мобільному додатку.

З'ясувалося, що після чашки кави або чаю рівень радості та ентузіазму у добровольців зростав, особливо якщо напій випив у перші 2,5 години після сну. Вплив на негативні емоції фіксувався рідше і менш вираженим.

Також дослідження показало, що ефект кофеїну, що бадьорить, проявлявся сильніше у тих, хто відчував втому, і слабший у присутності інших людей. При цьому схильність до тривожності чи депресії на результати не впливали.

Автори наголошують, що кофеїн може бути корисним способом підтримання позитивного настрою протягом дня, особливо вранці. Однак спостережний характер дослідження не дозволяє стверджувати про прямий причинно-наслідковий зв'язок.

Нагадаємо, чай – другий за популярністю напій у світі після води. Проте 80% продажів посідає чорний чай, хоча корисні властивості зеленого вище.  Чай у поєднанні зі збалансованою дієтою може надати відмінний результат, прискорюючи схуднення та покращуючи загальне самопочуття. 

До слова, кава без кофеїну – новий тренд. Молоді споживачі з покоління зумерів все частіше віддають перевагу декафу. 

Читайте також:

Теги: здоров'я самопочуття

Найкращий час для кави і чаю: коли пити, щоб отримати максимальну користь
