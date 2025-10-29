Мальта запроваджує наймасштабніші податкові пільги для батьків у ЄС

Податкові пільги діятимуть, доки дітям не виповниться 23 роки

Мальта оголосила про зниження податків для батьків, які мають двоє або більше дітей, у рамках урядових заходів, спрямованих на подолання гострого демографічного спаду в країні. Міністр фінансів Мальти Клайд Каруана, презентуючи бюджет на 2026 рік, заявив у парламенті, що надзвичайно низький рівень народжуваності серед корінного населення середземноморського острова є «найбільшим викликом», перед яким постала країна. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Ми повинні заохочувати більше сімей мати принаймні двоє дітей», – наголосив Каруана.

Згідно зі звітом Євростату за 2023 рік, Мальта має найнижчий рівень народжуваності в усьому Євросоюзі – лише 1,06 дитини на жінку.

Незважаючи на високу щільність населення (близько 1704 осіб на квадратний кілометр), майже третину населення Мальти складають іноземні працівники та їхні родини.

З 2026 року батьки двох і більше дітей отримають значні податкові преференції: батьки не будуть сплачувати податок на дохід з перших 18 500 євро на кожного з батьків. До 2028 року ця сума зросте до 30 тис. євро.

Податкові пільги діятимуть, доки дітям не виповниться 23 роки. Ця схема схожа на ту, що була запроваджена в Польщі у вересні, де сім'ї з двома дітьми та доходом до 32 973 євро також звільняються від оподаткування. Раніше подібні заходи для подолання демографічного спаду запровадила й Греція.

Раніше президент Південної Кореї запропонував працювати менше, щоб підвищити народжуваність. У Південній Кореї зафіксовано найнижчу народжуваність у світі: в середньому на одну жінку припадає лише 0,75 дитини.

До слова, влада Китаю запровадила щорічну виплату в $500 заради підняття демографії. Планується, що виплата торкнеться родин, у яких діти народилися в період з 2022 по 2024 рік. Очікується, що цей захід торкнеться понад 20 млн сімей.