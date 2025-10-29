Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мальта запроваджує наймасштабніші податкові пільги для батьків у ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Мальта запроваджує наймасштабніші податкові пільги для батьків у ЄС
Мальта бореться із падінням народжуваності
фото із відкритих джерел

Податкові пільги діятимуть, доки дітям не виповниться 23 роки

Мальта оголосила про зниження податків для батьків, які мають двоє або більше дітей, у рамках урядових заходів, спрямованих на подолання гострого демографічного спаду в країні. Міністр фінансів Мальти Клайд Каруана, презентуючи бюджет на 2026 рік, заявив у парламенті, що надзвичайно низький рівень народжуваності серед корінного населення середземноморського острова є «найбільшим викликом», перед яким постала країна. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Ми повинні заохочувати більше сімей мати принаймні двоє дітей», – наголосив Каруана.

Згідно зі звітом Євростату за 2023 рік, Мальта має найнижчий рівень народжуваності в усьому Євросоюзі – лише 1,06 дитини на жінку.

Незважаючи на високу щільність населення (близько 1704 осіб на квадратний кілометр), майже третину населення Мальти складають іноземні працівники та їхні родини. 

З 2026 року батьки двох і більше дітей отримають значні податкові преференції: батьки не будуть сплачувати податок на дохід з перших 18 500 євро на кожного з батьків. До 2028 року ця сума зросте до 30 тис. євро.

Податкові пільги діятимуть, доки дітям не виповниться 23 роки. Ця схема схожа на ту, що була запроваджена в Польщі у вересні, де сім'ї з двома дітьми та доходом до 32 973 євро також звільняються від оподаткування. Раніше подібні заходи для подолання демографічного спаду запровадила й Греція.

Раніше президент Південної Кореї запропонував працювати менше, щоб підвищити народжуваність. У Південній Кореї зафіксовано найнижчу народжуваність у світі: в середньому на одну жінку припадає лише 0,75 дитини. 

До слова, влада Китаю запровадила щорічну виплату в $500 заради підняття демографії. Планується, що виплата торкнеться родин, у яких діти народилися в період з 2022 по 2024 рік. Очікується, що цей захід торкнеться понад 20 млн сімей.

Читайте також:

Теги: Мальта міністр батьки влада населення пільги демографічна криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей
Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей Анатомія пропаганди
3 жовтня, 21:30
Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців?
Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців? Фармбізнес
8 жовтня, 18:22
Юрій Луценко розповідає про своє дитинство та труднощі, які вплинули на його мовлення
Луценко розповів, чому картавить
29 вересня, 18:12
Для розчищення снігу, який заблокував шляхи на висоті понад 4900 метрів, відправилися сотні місцевих жителів і рятувальників
Майже тисяча людей застрягли на Евересті через хуртовину
5 жовтня, 19:58
Районний центр Куп’янськ, що на Харківщині, розташований приблизно за 40 км від кордону з Росією
Волонтери 28 разів евакуйовували пару з Куп’янська, а та щоразу поверталися назад доглядати город
18 жовтня, 19:25
Прогноз погоди не передбачає різкого похолодання, тому опалення можуть запустити ближче до кінця жовтня
Київ відкладає опалювальний сезон
18 жовтня, 19:38
Путін готує росіян, він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, каже Буданов
Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі
25 жовтня, 17:50
Бессент вважає, що тиск на економіку може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
Очільник Мінфіну США назвав посланця Путіна пропагандистом
26 жовтня, 19:58
Очевидці стверджують, що гасіння пожежі на місці ракетного удару все ще триває
Ракетний удар по Києву знищив склади компанії «Оптіма-Фарм»
26 жовтня, 17:20

Соціум

Психічне здоров'я Бріжит Макрон значно погіршилося: пояснення CNN
Психічне здоров'я Бріжит Макрон значно погіршилося: пояснення CNN
Мальта запроваджує наймасштабніші податкові пільги для батьків у ЄС
Мальта запроваджує наймасштабніші податкові пільги для батьків у ЄС
США анулювали візу Нобелівському лауреатові з Нігерії, який критикував Трампа
США анулювали візу Нобелівському лауреатові з Нігерії, який критикував Трампа
Лікування раку: створено універсальні клітини-вбивці пухлин
Лікування раку: створено універсальні клітини-вбивці пухлин
Безпека жінок в Німеччині: опитування продемонструвало тривожну тенденцію
Безпека жінок в Німеччині: опитування продемонструвало тривожну тенденцію
Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі
Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua