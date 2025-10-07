Як працюють у Фінляндії та Україні: журналістка розповіла про колосальну різницю

Оплата праці у фІНЛЯНДІЇ встановлюється профспілками та є однаковою по всій країні

У Фінляндії дотримання робочого часу та права працівників суворо контролюються, а перепрацювання оплачуються. В Україні ж традиційно прийнято залишатися на роботі понаднормово, часто жертвуючи особистим життям та сім’єю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналістку «Новини Yle» Галину Сергеєву.

«Всі працюють стільки, скільки вказано в договорі. До 17:00 – і все, після цього час належить особистому життю. Я за своєю українською звичкою в перший час сиділа на роботі як мінімум до 6–7 вечора… В Києві я часто верталася додому о 8, 9, а то й 10 вечора», – додала журналістка.

У Фінляндії перепрацювання фіксують і оплачують: «Якщо працювати довелося у неділю, працівники отримують 100% надбавки за годину роботи. Моя дочка Оля підпрацьовує у кафе і обожнює працювати саме по неділях, бо якщо її звичайна ставка 11 євро за годину, то за роботу в неділю вона отримує вдвічі більше! Тобто не 44 євро за 4 години роботи, а 88. Тому всі у них в кафе хочуть працювати по неділях, і адміністраторка розподіляє зміни порівну, даючи кожному лише одну зміну на місяць», – додала журналістка.

Оплата праці встановлюється профспілками та є однаковою по всій країні: «Ніхто і ніде може призначити комусь зарплату так, як йому на голову впало, скажімо, в 5 євро за годину і отримувати прибуток за рахунок дешевої праці. Тобто, безумовно, бажаючі на такі гроші знайшлися б, бо безробіття тут рекордно високе, але цього просто не дозволяє закон. У вчителя оплата десь 20-23 євро за годину, а у лікаря вже від 45 до 150 євро за годину для суперпрофі! Встановлюють розцінки профспілки, які у Фінляндії є дуже потужними», – розповіла Галина.

Майже всі фіни є членами профспілок, що захищають їх права. «Профспілки організовують заходи, навчання, мають юристів, які захистять тебе навіть у суді. Та головна роль – написання колективних договорів для галузі. Дзвінки та повідомлення про роботу у позаробочий час виключені. Якщо справа дуже термінова – шукай, хто саме в цей час замінює людину», – уточнила Галина.

Фіни активно користуються відпустками та робочими обідами. «В Україні я ходила на місяць у відпустку тільки коли редакцію закривали на місяць. А тут вони так просто, самі по собі, йдуть у відпустку, не обовʼязково влітку, але влітку майже нікого ніде нема! Всі офіси стоять порожні, бо всі пішли у відпустку на 5 тижнів. Іноді і на більше. Коли я вперше скромно взяла влітку відпустку на один тиждень, на мене дивилися дуже здивовано. Що, хіба можна відпочити за тиждень?», – додала журналістка.

Фіни переконані, що дітям потрібно відпочивати від садка, і влітку садки зазвичай закриваються, діти лишаються дома з батьками на 5 тижнів, і працюють лише чергові садки, куди дітей водять батьки, які працюють.

Робочі обіди всі працівники отримують із суттєвою знижкою. «На практиці це виглядає так, що якщо ланч в ресторані коштує 13 євро, у працівників від роботи є спеціальний застосунок, за допомогою якого за цей обід з твоєї зарплати вираховують лише 7 євро. Обідати в ресторані ніхто не змушує, і хто хоче, в принципі, може носити їжу з собою, і тоді всі його гроші лишаються при ньому. Та загалом всі обідають, бо ж нормально можна поїсти, шикарно. Це зазвичай шведські столи, і їсти можна в будь-якому ресторані, не тільки в кафе на роботі, а і в усіх інших, хоч суші, хоч піца, та будь-що. І хочете прикол. Обідають фіни в 11 годин ранку! Я зазвичай нормально снідаю, тому в 11 ще не особливо голодна, але проблема в тому, що в 13.00 вже кафешка може закритися, або все смачне зʼїдять. І в садочку діти в 11 годин обідають. Це у всіх тут головний прийом їжі можна сказати, сакральний», – зазначила журналістка.

«Тут якось не прийнято жити на роботі, це вважається недобре. Але коли ти вже на роботі, то маєш працювати кожну хвилинку. Віддавати себе сповна», – підсумували Галина.

Нагадаємо, що соціологічне дослідження показало високий рівень задоволеності українських біженців життям у Фінляндії. 90% опитаних зазначили, що почуваються комфортно в новій країні, а близько третини вже влаштувалися на роботу. Основною причиною тривалого перебування українців у Фінляндії є небезпечна ситуація в Україні та руйнування їхніх домівок, особливо на сході та в окупованих територіях.