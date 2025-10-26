Хто залишиться в Україні після закінчення війни: демограф дала неочікуваний прогноз

За словами експертки, жінки, які хотіли виїхати з України через війну, вже зробили це раніше

Після завершення війни та відкриття кордонів масового виїзду українців за кордон не очікується. За прогнозами експертів, залишиться більшість жінок, які нині проживають в Україні, тоді як частина чоловіків може скористатися можливістю виїхати. Як інформує «Главком», про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова у програмі «Орестократія».

За словами експертки, жінки, які хотіли виїхати з України через війну, вже зробили це раніше. Ті, хто залишилися, навряд чи наважаться на переїзд зараз, адже умови для біженців за кордоном значно погіршилися, а допомогу, яку українки отримували у 2022 році, скоротили або повністю припинили надавати.

Елла Лібанова вважає, що після війни потенційно мігруватимуть здебільшого чоловіки, чиї сім’ї вже облаштувалися за кордоном. Якщо дружина соціалізувалася, працює, має житло й друзів, а діти – ходять у навчальні заклади, чоловіки можуть обрати возз’єднання родини. Особливо це стосується тих, хто не має власного житла або стабільної роботи в Україні.

Нагадаємо, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення. У зв’язку з демографічною кризою країна має подолати ейджизм.

Раніше заступниця Лісового розповіла про виклики, з якими зіштовхнулась дошкільна сфера освіти через демографічну кризу в Україні: затримка в розвитку соціально-емоційного інтелекту у дітей, зменшення кількості дітей і недостатня відвідуваність дитсадків тощо.

Також докторка економічних наук, професорка, академік Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав.