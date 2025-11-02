Соціолог одним словом оцінив нинішній стан українського суспільства

За даними опитування, лише близько 20% українців не зазнали особистих втрат чи травматичних подій, пов’язаних із війною

Українці сьогодні – це люди, які адаптувалися. Саме цим словом нинішній стан нашого суспільства охарактеризував Євген Головаха, директор Інституту соціології Національної академії наук України, член-кореспондент НАНУ, професор, доктор філософських наук. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю «Суспільному».

За словами науковця, результати моніторингового опитування Інституту свідчать: нинішні настрої в українському суспільстві суттєво гірші, ніж були у 2022 році, але дещо кращі, ніж у 2024-му. Це, підкреслює соціолог, важливий сигнал, адже тенденція погіршення психологічного стану, яка тривала кілька років, уповільнилася.

«Після 2022 року, коли був великий сплеск ентузіазму і найвищі оцінки за всю історію незалежності, ми бачили поступове погіршення. У другій половині 2023 року – після невдалого контрнаступу, ще гірше у 2024-му. А от у 2025-му вже краще, ніж торік», – зазначив Головаха.

Поліпшення, на думку соціолога, пояснюється адаптацією – природною здатністю людини пристосовуватися навіть до надзвичайно складних умов.

«Дехто називає це нормалізацією війни. Люди сприймають її як частину повсякденного життя: тривога – ну і хай, а я сиджу собі й п’ю каву», – пояснив він.

Водночас така стійкість має і зворотний бік. Кількість людей, які перебувають у стані дистресу – тобто хворобливого стресу, що впливає на психічне та фізичне здоров’я, – зросла більш ніж удвічі: з 12% у 2021–2022 роках до 27% нині.

«Адаптувалися, але з серйозними втратами – у психічному здоров’ї, фізичному стані й усьому іншому», – підсумував соціолог.

За даними опитування, лише близько 20% українців не зазнали особистих втрат чи травматичних подій, пов’язаних із війною. Більшість пережили втрату близьких, житла, роботи або бізнесу.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, 18,2% українців погодилися б на припинення війни з Росією в обмін на закріплення в Конституції нейтрального та безʼядерного статусу України.

Також терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, готові 62% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.