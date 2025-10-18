Терпіння США щодо війни в Україні вичерпується – Білий дім

За словами Левітт, Трамп і його адміністрація продовжать докладати зусиль та «посилено» працювати для завершення війни

Білий дім закликав Київ і Москву до переговорів

Терпіння президента США Дональда Трампа та американського народу щодо війни в Україні вичерпується. Київ і Москва мають прийняти реальність і сісти за стіл переговорів. Як інформує «Главком», про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

За словами Левітт, Трамп і його адміністрація продовжать докладати зусиль та «посилено» працювати для завершення війни.

«Неможливо переоцінити зусилля президента та його команди. У мирних перемовинах бере участь багато людей, але особливо президент, який не спить і цілодобово працює заради миру. Він продовжить це робити щодо Росії та України, як зробив з Ізраїлем та Газою», – заявила Леввіт.

Вона нагадала, що Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим мав розмову з очільником РФ Володимиром Путіним. Представниця Білого дому називає ці дві бесіди «сердечними, але дуже відвертими».

«Президент Сполучених Штатів сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими і втомленими від цієї війни», – наголосила Левітт.

До слова, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом обговорив їх розмову з європейськими партнерами.

Також Білий дім опублікував спільне фото президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.