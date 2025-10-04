Головна Країна Суспільство
Відомий лікар висловився про російську мову в Україні та потрапив у скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відомий лікар висловився про російську мову в Україні та потрапив у скандал
Українці засудили позицію Комаровського, хоча, були й такі, що підтримали його
фото: скріншот із відео

Комаровський закликав державу публічно карати за критику російськомовних

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав українців, які захищають українську мову, «ворогами». Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю Дмитру Гордону. Комаровський також закликав державу публічно карати за критику російськомовних.

«За розпалювання ворожнечі між людьми в публічному просторі потрібно брати за барки та карати на очах у всіх. Це просто вороги. Це ті люди, через яких потім не повернуться (біженці в Україну, – ред). Не повернуться в срачі. Я не розумію, чому держава ніяк не реагує на ці прямі порушення Конституції кожен день», – зазначив Комаровський.

Українці засудили таку позицію лікаря.

«Наскільки бадьоро вони підняли голови. Наскільки впевнені, що ще трохи потерпіти – і все повернеться до звичних довоєнних параметрів. Коли всі ці патріоти були тихими маргіналами», – написав Олексій Голубоцький.

«Нехай спершу гляне на себе, чи володіє він мовою і, чи використовує її у своїй роботі? І чи не заслуговує він на покарання за свої правопорушення, дискримінацію за мовною ознакою, за розпалювання ворожнечі на мовному ґрунті?», – висловилася Юлія Малецька-Колісник.

Хоча, були й такі, що підтримали Євгена Комаровського.

«Комаровський сказав правду про Україну. Згодні з ним?», – написав Мирослав Олешко.

Раніше лікар і телеведучий Євген Комаровський в інтерв’ю Олександру Шелесту заявив, що допускає відмову України від частини своїх територій в обмін на життя людей. Така думка лікаря неабияк розлютила українців. 

Крім того, Комаровський заявляв, що колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович здійснив подвиг і його будуть вивчати у підручниках.

Євген Комаровський

