Патріарх Філарет потрапив до лікарні. Церква просить молитися

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Патріарх Філарет потрапив до лікарні. Церква просить молитися
Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я 97-річного ієрарха
фото: УПЦ Київський Патріархат

Деталі щодо діагнозу та поточного стану очільника УПЦ КП наразі не розголошуються

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва. Про це офіційно повідомила пресслужба УПЦ Київського Патріархату, інформує «Главком».

Повідомляється, що причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я 97-річного ієрарха. Наразі Його Святість перебуває під постійним наглядом лікарів та отримує всю необхідну медичну допомогу в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

У зв’язку з госпіталізацією представники церкви закликали духовенство, чернецтво та всіх вірян підносити посилені молитви за здоров’я та якнайшвидше одужання Святійшого Патріарха Філарета. Деталі щодо діагнозу та поточного стану очільника УПЦ КП наразі не розголошуються. 

Нагадаємо, 23 січня 2026 року патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя . Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав його з днем народженням.

«Главком» писав, що почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошує, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

До слова, 19 жовтня 2025 року  у Києві у Володимирському патріаршому кафедральному соборі відбулася Божественна літургія, після завершення якої відбулося привітання Святійшого Патріарха Філарета. Ці заходи проходять напередодні 30-ї річниці його інтронізації, яку Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) відзначив 22 жовтня. 

Теги: Філарет церква

